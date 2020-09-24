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В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в большинстве регионов России

Заморозки прогнозируются лишь на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России в ближайшие дни температура будет около или выше нормы, а в северных регионах страны прогнозируется аномальное тепло. Об этом метеоролог поведал в беседе с РИА "Новости".

На всей территории страны температура будет около и выше нормы в ближайшие пять дней. Как всегда, на севере наиболее заметная аномалия — до плюс 8—10 градусов. На севере Сибирского федерального округа, Таймыр, север Якутии. На Европейской части на четыре—пять градусов выше нормы. В Москве на 5,5 градусов выше. На юге на три—четыре градуса выше, — отметили в Гидрометцентре.

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Появление снежного покрова в центральных регионах страны ожидается в двадцатых числах ноября.

По словам Вильфанда, тёплая погода в столичном регионе будет до начала октября. Синоптик также добавил, что оправдываются прогнозы по долгому "бархатному сезону" на южных курортах России.

Кроме того, Вильфанд заметил, что похолодание в ближайшие дни ожидается только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.

Заморозки ожидаются в Челябинской области, в Удмуртии, Башкортостане. На фоне такого тепла — эти регионы выделяются, — подытожил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус пообещал жителям Москвы и Подмосковья летнюю погоду до конца сентября.

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Отмечается, что зима ожидается "мягкая и снежная".

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