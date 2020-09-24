Учёные выяснили, что коронавирус может стать причиной опухоли мозга

Коронавирус SARS-Cov-2 может спровоцировать развитие опухоли головного мозга или ускорить развитие уже имеющихся, во всяком случае у него для этого есть все "инструменты". Такую гипотезу выдвинула группа исследователей из турецкого Университета имени Безмалема Вакифа. Об этом сообщают "Известия".
Учёные выяснили, сколько лет жизни отнимает коронавирусИсследование проводилось на основе данных об умерших после заражения CoViD-19.
– Мы предполагаем, что COVID-19 может индуцировать онкогенез глиомы через белок. Это может увеличить риск развития глиомы у людей, инфицированных COVID-19, и может усилить рост опухоли, – говорится в сообщении.
При этом как рассказали журналистам российские учёные, некоторые изученные вирусы действительно способны провоцировать онкологические последствия для организма, однако порой это наблюдается спустя годы, или даже десятилетия после инфицирования.
"Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов". У Ибрагимовича диагностировали CoViD-19Болезнь, по словам футболиста, протекает бессимптомно.
В тоже время и.о директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин и вовсе скептически относится к исследованию турецких коллег, поскольку они свою теорию основывают на компьютерном моделировании, а не на экспериментальных данных. Сами авторы исследования также отмечают необходимость дальнейшего изучения вопроса.
Ранее Лайф разбирался, почему здоровые люди находят у себя симптомы коронавируса.
Комментариев: 0