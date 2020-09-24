Учёные выяснили, что коронавирус может стать причиной опухоли мозга

Коронавирус SARS-Cov-2 может спровоцировать развитие опухоли головного мозга или ускорить развитие уже имеющихся, во всяком случае у него для этого есть все "инструменты". Такую гипотезу выдвинула группа исследователей из турецкого Университета имени Безмалема Вакифа. Об этом сообщают "Известия".

– Мы предполагаем, что COVID-19 может индуцировать онкогенез глиомы через белок. Это может увеличить риск развития глиомы у людей, инфицированных COVID-19, и может усилить рост опухоли, – говорится в сообщении.

При этом как рассказали журналистам российские учёные, некоторые изученные вирусы действительно способны провоцировать онкологические последствия для организма, однако порой это наблюдается спустя годы, или даже десятилетия после инфицирования.

В тоже время и.о директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин и вовсе скептически относится к исследованию турецких коллег, поскольку они свою теорию основывают на компьютерном моделировании, а не на экспериментальных данных. Сами авторы исследования также отмечают необходимость дальнейшего изучения вопроса.