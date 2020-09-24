Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Французского режиссёра выгнали с кинофестиваля в Испании после отказа надеть маску

Уточняется, что он не хотел пользоваться средством защиты во время показа его собственного фильма.

18
Post cover

Фото © ТАСС / Zuma

Организаторы международного кинофестиваля в испанском городе Сан-Себастьян лишили аккредитации и исключили из конкурса французского режиссёра, сценариста и актёра Эжена Грина. Об этом сообщает агентство EFE.

Как утверждается, режиссёр отказался надеть защитную маску во время показа его собственного фильма.

Путин — о медицинских масках: Не всегда комфортно, но болеть-то хуже

С людьми следует работать аккуратно и ненавязчиво, отметил глава государства.

По словам организаторов кинофестиваля, Грина неоднократно просили надеть индивидуальное средство защиты, на что получали отказ. В итоге режиссёра из Франции попросили выйти из зала, где показывали кинокартину.

По данным издания, местные правоохранительные органы также предупредили Грина о том, что на него будет подана жалоба.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине двух пассажиров со скандалом сняли с рейса Киев — Анталья, потому что они отказались надеть маски на борту самолёта.

Жителей Москвы призвали продолжать носить маски и сократить количество контактов

В столичном оперштабе отметили, что развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.