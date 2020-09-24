Французского режиссёра выгнали с кинофестиваля в Испании после отказа надеть маску

Организаторы международного кинофестиваля в испанском городе Сан-Себастьян лишили аккредитации и исключили из конкурса французского режиссёра, сценариста и актёра Эжена Грина. Об этом сообщает агентство EFE.

Как утверждается, режиссёр отказался надеть защитную маску во время показа его собственного фильма.

По словам организаторов кинофестиваля, Грина неоднократно просили надеть индивидуальное средство защиты, на что получали отказ. В итоге режиссёра из Франции попросили выйти из зала, где показывали кинокартину.

По данным издания, местные правоохранительные органы также предупредили Грина о том, что на него будет подана жалоба.