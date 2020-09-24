Французского режиссёра выгнали с кинофестиваля в Испании после отказа надеть маску

Организаторы международного кинофестиваля в испанском городе Сан-Себастьян лишили аккредитации и исключили из конкурса французского режиссёра, сценариста и актёра Эжена Грина. Об этом сообщает агентство EFE.
Как утверждается, режиссёр отказался надеть защитную маску во время показа его собственного фильма.
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По словам организаторов кинофестиваля, Грина неоднократно просили надеть индивидуальное средство защиты, на что получали отказ. В итоге режиссёра из Франции попросили выйти из зала, где показывали кинокартину.
По данным издания, местные правоохранительные органы также предупредили Грина о том, что на него будет подана жалоба.
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