Племянница Трампа обвинила его в "краже" её наследства и требует 500 тысяч долларов компенсации

Племянница президента США Дональда Трампа — Мэри — подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк на дядю и других родственников и обвинила их в том, что они обманом забрали у неё часть наследства. Об этом сообщает газета New York Times.

— Моя семья предала меня, и втихаря они договорились, чтобы украсть у меня наследство, заставив раздать всё за малую часть его истинной стоимости, — приводит издание текст заявления.

По версии Мэри, после смерти её отца Фреда — родного брата Дональда Трампа — в 1981 году нынешний американский лидер вместе со своей старшей сестрой и ещё одним братом Робертом стали опекунами девушки, которой достались "многомиллионные" доли в бизнесе. Однако вместо заботы о будущем они лишь занимались "выкачиванием средств".

Кроме того, в 1999 году после смерти Фреда Трампа — старшего (дедушки Мэри и отца Дональда) последний вместе с другими родственниками "надавили" на наследницу, чтобы она приняла не более 30 миллионов долларов. По оценкам её нынешних юристов, эта сумма должна была быть намного больше.

Теперь племянница Трампа обвиняет его, сестру и покойного дядю Роберта в преступном сговоре и мошенничестве. Она требует компенсации в размере 500 тысяч долларов, а также компенсации всех сопутствующих издержек и выплаты штрафов.