Американец скончался из-за "передозировки" мармелада с лакрицей

В американском штате Массачусетс 54-летний строитель скончался после того, как угостился мармеладом с лакрицей в одном из местных кафе. Об этом сообщает журнал The New England Journal of Medicine.

Известно, что погибший был большим любителем мармеладок, однако всегда предпочитал фруктовые вкусы. За две недели до смерти он перешёл на лакричные сладости, и, по версии медиков, именно это и стало роковым решением. Дело в том, что в лакрице содержится глицирризиновая кислота, которая способна уменьшить запасы калия и других минералов в человеческом организме.

Это, в свою очередь, может спровоцировать гипертонию, гипокалиемию, метаболический алкалоз, фатальные аритмии и почечную недостаточность. И все эти симптомы наблюдались у погибшего. Медики предупреждают, что людям старше сорока к поеданию лакрицы следует относиться с большой осторожностью, всего 55 граммов в день на протяжении пары недель могут сильно нарушить сердечный ритм и спровоцировать смерть.