Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В США казнили афроамериканца впервые с 2003 года

Приговор был приведён в исполнение с помощью смертельной инъекции.

177

В тюрьме Терре-Хот в штате Индиана был казнён первый афроамериканец начиная с 2003 года. Об этом сообщает местный телеканал WTHI.

Отмечается, что темнокожий мужчина по имени Кристофер Виалва был приговорён к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе.

В Казахстане отменили смертную казнь

С 2003 года в стране действовал мораторий на её применение.

Стоит отметить, что приговор был приведён в исполнение с помощью смертельной инъекции.

В июле Федеральный апелляционный суд США принял решение провести первую за 17 лет смертную казнь. При этом он отменил решение нижестоящей инстанции о её переносе для того, чтобы родственники погибших могли присутствовать на процедуре.

Первым казнили 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, которого в 1999 году признали виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи, включая восьмилетнюю девочку. Мужчина также являлся членом расистской группировки. Позже в исполнение привели приговор в отношении Уэсли Айра Перки, которого осудили за несколько преступлений, включая убийство двух человек.

Трамп пообещал обстрелявшему полицейских мужчине смертную казнь

Полиция штата Калифорния до сих пор не обнаружила стрелка.

Также получил смертельную инъекцию и 52-летний Дастин Хонкен, который в 2005 году был осуждён за создание сети по производству и распространению метамфетамина в штате Айова, а также за убийство пятерых человек, в том числе двоих детей.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.