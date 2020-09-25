В США казнили афроамериканца впервые с 2003 года

В тюрьме Терре-Хот в штате Индиана был казнён первый афроамериканец начиная с 2003 года. Об этом сообщает местный телеканал WTHI.

Отмечается, что темнокожий мужчина по имени Кристофер Виалва был приговорён к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе.

Стоит отметить, что приговор был приведён в исполнение с помощью смертельной инъекции.

В июле Федеральный апелляционный суд США принял решение провести первую за 17 лет смертную казнь. При этом он отменил решение нижестоящей инстанции о её переносе для того, чтобы родственники погибших могли присутствовать на процедуре.

Первым казнили 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, которого в 1999 году признали виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи, включая восьмилетнюю девочку. Мужчина также являлся членом расистской группировки. Позже в исполнение привели приговор в отношении Уэсли Айра Перки, которого осудили за несколько преступлений, включая убийство двух человек.