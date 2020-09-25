В США казнили афроамериканца впервые с 2003 года

В тюрьме Терре-Хот в штате Индиана был казнён первый афроамериканец начиная с 2003 года. Об этом сообщает местный телеканал WTHI.
Отмечается, что темнокожий мужчина по имени Кристофер Виалва был приговорён к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе.
Стоит отметить, что приговор был приведён в исполнение с помощью смертельной инъекции.
В июле Федеральный апелляционный суд США принял решение провести первую за 17 лет смертную казнь. При этом он отменил решение нижестоящей инстанции о её переносе для того, чтобы родственники погибших могли присутствовать на процедуре.
Первым казнили 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, которого в 1999 году признали виновным в убийстве торговца оружием и членов его семьи, включая восьмилетнюю девочку. Мужчина также являлся членом расистской группировки. Позже в исполнение привели приговор в отношении Уэсли Айра Перки, которого осудили за несколько преступлений, включая убийство двух человек.
Трамп пообещал обстрелявшему полицейских мужчине смертную казньПолиция штата Калифорния до сих пор не обнаружила стрелка.
Также получил смертельную инъекцию и 52-летний Дастин Хонкен, который в 2005 году был осуждён за создание сети по производству и распространению метамфетамина в штате Айова, а также за убийство пятерых человек, в том числе двоих детей.
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