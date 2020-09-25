Эксперт назвал главные ошибки людей при использовании морозилки

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын утверждает, что многие люди имеют неправильное представление о морозильной камере. В беседе с радио Sputnik он рассказал, как правильно хранить продукты в морозилке, чтобы они не портились, и когда проводить ревизию.

По словам Синицына, продукты в морозилке нельзя хранить "сколько угодно", как многие думают, при этом бытовую морозильную камеру лучше использовать не для заморозки, а для хранения ранее замороженной еды.

— Если мы сами замораживаем что-то в морозильной камере, это получается менее качественно, чем это делают профессиональные морозилки. Профессиональное оборудование делает шоковую заморозку, тем самым не портит качество и структуру продукта, — отметил эксперт.

Кроме того, Синицын подчеркнул, что домашнюю морозилку лучше использовать для хранения пельменей, вареников, слоёного теста или замороженных овощей и ягод. Если же нужно самостоятельно заморозить, например, мясо, нужно соблюдать определённые правила.

— Идеальный вариант — замораживать в вакууме. Если нет домашнего вакуума, можно использовать пакеты zip-lock, которые запечатываются. Если пакет порвался, происходит обезвоживание продукта, мясо сохнет, это сильно влияет на текстуру. Некоторые срезают заветренный кусок, кто-то использует на бульон, но лучше быть осторожным с такими продуктами, — уточнил специалист.