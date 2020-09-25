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Опубликовано 25 сентября 2020, 03:29
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В России могут появиться продуктовые сертификаты для нуждающихся

Предполагается, что в дальнейшем будет установлен перечень товаров, которые можно будет приобрести с помощью сертификата.

Для малообеспеченных и нуждающихся граждан России могут ввести продуктовые сертификаты. К разработке соответствующего законопроекта приступили депутаты Госдумы, сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума), — написал Нилов в своём телеграм-канале.

При этом в дальнейшем может быть установлен перечень продуктов, которые будет возможно приобрести с помощью сертификата. Подобная мера поможет избежать злоупотреблений в их обороте, а также попыток обналичивания документа или же приобретения алкоголя.

Российские бизнесмены предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих
Российские бизнесмены предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

Предполагается, что, после того как владелец сертификата приобретёт продукты на фиксированную сумму, средства будут возмещены магазину из бюджета. В качестве положительного примера парламентарий привёл опыт Москвы.

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Фото © Pixabay

Артур Белкин
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