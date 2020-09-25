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В России могут появиться продуктовые сертификаты для нуждающихся

Предполагается, что в дальнейшем будет установлен перечень товаров, которые можно будет приобрести с помощью сертификата.

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Фото © Pixabay

Для малообеспеченных и нуждающихся граждан России могут ввести продуктовые сертификаты. К разработке соответствующего законопроекта приступили депутаты Госдумы, сообщил глава Комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По итогам рабочего совещания мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума), — написал Нилов в своём телеграм-канале.

При этом в дальнейшем может быть установлен перечень продуктов, которые будет возможно приобрести с помощью сертификата. Подобная мера поможет избежать злоупотреблений в их обороте, а также попыток обналичивания документа или же приобретения алкоголя.

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Несколько лет назад Минпромторг уже выступал с этой идеей.

Предполагается, что после того, как владелец сертификата приобретёт продукты на фиксированную сумму, средства будут возмещены магазину из бюджета. В качестве положительного примера парламентарий привёл опыт Москвы.

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