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В Бурятии прекратили поиски пропавшего два с лишним месяца назад Ан-2

На его борту находилось шесть человек.

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Фото © Pixabay

В Бурятии были прекращены поиски самолёта Ан-2, который пропал с экранов радаров 19 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Сестра командира пропавшего в Бурятии Ан-2 назвала бредом сообщения об обнаружении судна

Марина Казакова рассказала Лайфу, что каждый день общается с начальником поискового штаба и пока поиски продолжаются.

Поиски Ан-2 прекращены. Такое решение принято Росавиацией, — приводит агентство текст сообщения.

Напомним, самолёт Ан-2 перестал выходить на связь после того, как вылетел из бурятского села Кырен. По информации Лайфа, он мог совершить аварийную посадку. По факту исчезновения судна была начата проверка, поиски были взяты на контроль главой республики, но результатов не принесли.

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