Суд арестовал сбежавшую из-под конвоя осуждённую пару из Иркутской области

В Иркутской области суд арестовал осуждённого 31-летнего жителя Ангарска и его 24-летнюю подельницу из Иркутска, которые сбежали из-под конвоя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что им обоим предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 313 УК РФ "Побег из-под стражи лицом, отбывающим наказание, совершённый группой лиц по предварительному сговору". При этом сделано это было с учётом роли и степени участия каждого из них в побеге.