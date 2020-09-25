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Суд арестовал сбежавшую из-под конвоя осуждённую пару из Иркутской области

Под стражей они проведут ближайшие два месяца.

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Фото © Pixabay

В Иркутской области суд арестовал осуждённого 31-летнего жителя Ангарска и его 24-летнюю подельницу из Иркутска, которые сбежали из-под конвоя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что им обоим предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 313 УК РФ "Побег из-под стражи лицом, отбывающим наказание, совершённый группой лиц по предварительному сговору". При этом сделано это было с учётом роли и степени участия каждого из них в побеге.

В Иркутской области из-под стражи сбежали двое осуждённых

За помощь в поимке преступников объявлено денежное вознаграждение.

Добавим, что под стражей они проведут два месяца до 21 ноября.

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