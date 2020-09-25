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Горбачёв заявил, что коронавирус может подтолкнуть к сокращению военных бюджетов

При этом освободившиеся деньги он предлагает потратить на медицину, образование и охрану окружающей среды.

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Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв в опубликованной в пятницу статье в японской газете Asahi выразил мнение, что пандемия коронавируса может поспособствовать сокращению военных бюджетов стран мира.

По мнению политика, пандемия в нынешнем виде представляет собой новый вызов, который угрожает современной цивилизации.

Мир должен обратить особое внимание на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить все конфликты и предложение Горбачёва, касающееся того, что страны должны сократить свои военные бюджеты на 10–15%, — отметил Горбачёв.

Он также подчеркнул, что финансово ослабленные государства в условиях пандемии не смогут продолжать гонку вооружений. При этом освободившийся бюджет Горбачёв предлагает потратить на медицину, образование и охрану окружающей среды.

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Советский политик выразил мнение, что времена, когда награду присуждали "по блату", уже прошли.

Кроме того, бывший лидер СССР призвал не допустить краха ВОЗ, так как в нынешних условиях важно решать глобальные проблемы путём сотрудничества.

Отметим, что Михаил Горбачёв и ранее призывал страны мира сократить военные бюджеты на 10–15% в условиях пандемии коронавируса.

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