Горбачёв заявил, что коронавирус может подтолкнуть к сокращению военных бюджетов

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв в опубликованной в пятницу статье в японской газете Asahi выразил мнение, что пандемия коронавируса может поспособствовать сокращению военных бюджетов стран мира.

По мнению политика, пандемия в нынешнем виде представляет собой новый вызов, который угрожает современной цивилизации.

— Мир должен обратить особое внимание на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить все конфликты и предложение Горбачёва, касающееся того, что страны должны сократить свои военные бюджеты на 10–15%, — отметил Горбачёв.

Он также подчеркнул, что финансово ослабленные государства в условиях пандемии не смогут продолжать гонку вооружений. При этом освободившийся бюджет Горбачёв предлагает потратить на медицину, образование и охрану окружающей среды.

Кроме того, бывший лидер СССР призвал не допустить краха ВОЗ, так как в нынешних условиях важно решать глобальные проблемы путём сотрудничества.