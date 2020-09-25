Горбачёв заявил, что коронавирус может подтолкнуть к сокращению военных бюджетов

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв в опубликованной в пятницу статье в японской газете Asahi выразил мнение, что пандемия коронавируса может поспособствовать сокращению военных бюджетов стран мира.
По мнению политика, пандемия в нынешнем виде представляет собой новый вызов, который угрожает современной цивилизации.
— Мир должен обратить особое внимание на призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить все конфликты и предложение Горбачёва, касающееся того, что страны должны сократить свои военные бюджеты на 10–15%, — отметил Горбачёв.
Он также подчеркнул, что финансово ослабленные государства в условиях пандемии не смогут продолжать гонку вооружений. При этом освободившийся бюджет Горбачёв предлагает потратить на медицину, образование и охрану окружающей среды.
Стала известна реакция Горбачёва на выдвижение Путина на Нобелевскую премию мираСоветский политик выразил мнение, что времена, когда награду присуждали "по блату", уже прошли.
Кроме того, бывший лидер СССР призвал не допустить краха ВОЗ, так как в нынешних условиях важно решать глобальные проблемы путём сотрудничества.
Отметим, что Михаил Горбачёв и ранее призывал страны мира сократить военные бюджеты на 10–15% в условиях пандемии коронавируса.
Комментариев: 0