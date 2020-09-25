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Хакеры взломали уличный экран в Новосибирске и показывали порно вместо рекламы — видео

Пока одни горожане осуждали тех, кто это сделал, другие сетовали, что это произошло не в их районе.

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Видео © Соцсети

В Новосибирске на улице Станционной на экране, установленном на фасаде многоквартирного дома, вместо привычных рекламных видеороликов неизвестные включили трансляцию порно. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

Ролик быстро разлетелся по местным пабликам и вызвал бурное обсуждение среди местных жителей, одни из которых осуждали тех, кто это придумал, в то время как другие активно делились шутками на эту тему, просили прислать им запись в "НD качестве" и строили теории, кому это понадобилось.

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Видео появилось прямо на здании районной администрации.

Скорее всего, открытые порты были и кто-то загрузил на сервер видео. Не удивлюсь, если кто-то из администраторов бывших такое сделал, — написал Александр Григорчук в группе "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".

В местном ГУВД оперативно ответить на ситуацию не смогли, однако, судя по всему, им всё же придётся выяснить, кто стоит за эротическим хулиганством.

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