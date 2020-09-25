Хакеры взломали уличный экран в Новосибирске и показывали порно вместо рекламы — видео

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В Новосибирске на улице Станционной на экране, установленном на фасаде многоквартирного дома, вместо привычных рекламных видеороликов неизвестные включили трансляцию порно. Видеозапись была опубликована в соцсетях.
Ролик быстро разлетелся по местным пабликам и вызвал бурное обсуждение среди местных жителей, одни из которых осуждали тех, кто это придумал, в то время как другие активно делились шутками на эту тему, просили прислать им запись в "НD качестве" и строили теории, кому это понадобилось.
Показавшего порно на уличном экране в Приморье на Масленицу оштрафовалиВидео появилось прямо на здании районной администрации.
— Скорее всего, открытые порты были и кто-то загрузил на сервер видео. Не удивлюсь, если кто-то из администраторов бывших такое сделал, — написал Александр Григорчук в группе "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".
В местном ГУВД оперативно ответить на ситуацию не смогли, однако, судя по всему, им всё же придётся выяснить, кто стоит за эротическим хулиганством.
Ранее Лайф сообщал, что в Пятигорске на панно ко Дню Победы показали порнографию.
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