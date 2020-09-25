Более 120 человек задержали по всему миру за продажу фальшивых лекарств в Интернете

Более 120 человек было задержано во время спецоперации "Пангея" за продажу в Интернете контрафактных медицинских препаратов. Как сообщил в интервью ТАСС начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Прокопчук, в частности, злоумышленники поставляли фальшивые противовирусные лекарства и медицинские маски.

— В результате операции по всему миру задержано более 120 преступников. Из незаконного оборота изъяты контрафактные медицинские изделия на сумму свыше 14 миллионов долларов. В их числе противовирусные препараты и защитные маски, — отметил он.

По словам Прокопчука, спецоперация проводилась в марте одновременно на территории 90 стран. Она была направлена на борьбу с незаконным оборотом в Интернете лекарственных средств и медицинских изделий.

— Поскольку начало операции практически совпало с решением ВОЗ об объявлении пандемии в связи с распространением коронавируса, этому мероприятию придавалось особое значение, — подчеркнул глава российского бюро Интерпола.