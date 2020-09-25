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Более 120 человек задержали по всему миру за продажу фальшивых лекарств в Интернете

Отмечается, что спецоперация проводилась в марте одновременно на территории 90 стран мира.

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Фото © Pixabay

Более 120 человек было задержано во время спецоперации "Пангея" за продажу в Интернете контрафактных медицинских препаратов. Как сообщил в интервью ТАСС начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России, генерал-майор полиции Александр Прокопчук, в частности, злоумышленники поставляли фальшивые противовирусные лекарства и медицинские маски.

В результате операции по всему миру задержано более 120 преступников. Из незаконного оборота изъяты контрафактные медицинские изделия на сумму свыше 14 миллионов долларов. В их числе противовирусные препараты и защитные маски, — отметил он.

По словам Прокопчука, спецоперация проводилась в марте одновременно на территории 90 стран. Она была направлена на борьбу с незаконным оборотом в Интернете лекарственных средств и медицинских изделий.

Поскольку начало операции практически совпало с решением ВОЗ об объявлении пандемии в связи с распространением коронавируса, этому мероприятию придавалось особое значение, — подчеркнул глава российского бюро Интерпола.

Невозвратные авансы, фальшивые покупатели и другие уловки недобросовестных риелторов

Кроме того, Прокопчук рассказал, что на территории России было проверено свыше четырёх тысяч подозрительных сайтов и страниц в соцсетях. Всего было выявлено более двух тысяч интернет-сайтов, на которых велась незаконная продажа лекарств и медицинских изделий. Было возбуждено 87 уголовных дел, инициировано свыше 1100 административных проверок, за осуществление незаконной деятельности задержано 34 человека.

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