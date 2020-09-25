Кулинар рассказала, чем заменить куриное яйцо при приготовлении выпечки

Кулинар, фуд-фотограф Алия Самохина рассказала о том, что яйца в тесте "склеивают" все компоненты, придают выпечке пышность, рассыпчатость и воздушность. При этом, как она сообщила в интервью радио Sputnik, есть и другие продукты, способные полностью заменить куриное яйцо в приготовлении выпечки.
Отмечается, что существуют разные причины для отказа от яиц: соблюдение поста, аллергия, диета, вегетарианство. А иногда этого продукта попросту может не оказаться в холодильнике. Самохина отметила, что, например, для приготовления пирога можно использовать "льняное яйцо" и при этом не потеряется вкус и качество блюда.
— Одна столовая ложка молотого цельного льна эквивалентна одному яйцу. Льняную муку либо перемолотые в кофемолке льняные семена заливают тёплой или горячей водой в соотношении 1:3, всё перемешивается, настаивается минут пять, получается плотная масса, которая добавляется в тесто. Вкус будет без изменений, разве что кто-то принципиально не любит лён и может везде его почувствовать, — отметила Самохина.
Эксперт назвал главные ошибки людей при использовании морозилкиПо его словам, ревизию этого отдела холодильника нужно проводить минимум раз в три месяца.
Кроме того, в выпечку можно добавлять яблочное пюре. Одному яйцу эквивалентно 50 граммов яблочного пюре. Оно не будет чувствоваться в выпечке, в отличие от бананового.
— Банан сообщит какой-то вкус, особенно если это будет шоколадный десерт. Ещё можно взять тыквенное пюре. Можно иногда просто использовать разрыхлитель, добавлять меньше жидкости, это тоже даёт свой результат, — уточнила кулинар.
Также кулинар заметила, что готовить выпечку без яиц помогают ореховые пасты: урбеч, паста из кешью, арахисовая или миндальная. Утверждается, что все они дают уплотняющий результат.
— Правда, ореховая паста увеличит калорийность конечного блюда, поэтому можно обойтись пюре и льняным яйцом или смиксовать их, — резюмировала Алия Самохина.
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