Кулинар рассказала, чем заменить куриное яйцо при приготовлении выпечки

Кулинар, фуд-фотограф Алия Самохина рассказала о том, что яйца в тесте "склеивают" все компоненты, придают выпечке пышность, рассыпчатость и воздушность. При этом, как она сообщила в интервью радио Sputnik, есть и другие продукты, способные полностью заменить куриное яйцо в приготовлении выпечки.

Отмечается, что существуют разные причины для отказа от яиц: соблюдение поста, аллергия, диета, вегетарианство. А иногда этого продукта попросту может не оказаться в холодильнике. Самохина отметила, что, например, для приготовления пирога можно использовать "льняное яйцо" и при этом не потеряется вкус и качество блюда.

— Одна столовая ложка молотого цельного льна эквивалентна одному яйцу. Льняную муку либо перемолотые в кофемолке льняные семена заливают тёплой или горячей водой в соотношении 1:3, всё перемешивается, настаивается минут пять, получается плотная масса, которая добавляется в тесто. Вкус будет без изменений, разве что кто-то принципиально не любит лён и может везде его почувствовать, — отметила Самохина.

Кроме того, в выпечку можно добавлять яблочное пюре. Одному яйцу эквивалентно 50 граммов яблочного пюре. Оно не будет чувствоваться в выпечке, в отличие от бананового.

— Банан сообщит какой-то вкус, особенно если это будет шоколадный десерт. Ещё можно взять тыквенное пюре. Можно иногда просто использовать разрыхлитель, добавлять меньше жидкости, это тоже даёт свой результат, — уточнила кулинар.

Также кулинар заметила, что готовить выпечку без яиц помогают ореховые пасты: урбеч, паста из кешью, арахисовая или миндальная. Утверждается, что все они дают уплотняющий результат.