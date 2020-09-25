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В Приморье нашли живыми заблудившихся в лесу супругов-пенсионеров

Пожилая женщина была обессилена и не могла передвигаться.

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Фото © Pixabay

В Приморском крае нашли супругов-пенсионеров, которые ушли за грибами и заблудились. Об этом сообщили в региональном УМВД России.

Отмечается, что в правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратилась родственница супругов. На их поиски отправились полицейские, местные жители, волонтёры и члены поисковых отрядов.

Спустя некоторое время один из супругов, 80-летний мужчина, вышел из леса и обратился за помощью к сотруднику полиции, который находился неподалёку. Оказалось, что пенсионеры отправились в лес за грибами, но случайно свернули с тропинки и не смогли найти дорогу обратно. Мужчина рассказал, что его 77-летней жене необходима экстренная помощь: она обессилена и не может передвигаться.

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Обнаружить мужчину удалось благодаря квадрокоптеру.

Супруг описал местонахождение своей жены. Дежурный спецприёмника ОП № 17 "Кировский" — старший лейтенант полиции Дмитрий Иващук — сразу понял, какую местность описывал мужчина, и незамедлительно отправился на поиски женщины. Спустя некоторое время он обнаружил пропавшую и позвал на помощь остальных поисковиков, находившихся неподалёку. Обессилевшую женщину вывели из леса и передали медикам, — говорится в сообщении.

Добавим, что сейчас жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает. Она также поблагодарила всех, кто участвовал в поисках, за своё чудесное спасение.

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