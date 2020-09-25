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Рудковская призналась, что планирует обратиться к суррогатной матери, потому что не может выносить ребёнка сама

По её словам, самое сложное заключается в прохождении медицинских процедур.

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Видео © Телеканал "ТВ-3"

Продюсер Яна Рудковская после безуспешных попыток снова забеременеть решилась прибегнуть к суррогатному материнству и, по её словам, в настоящий момент очень "плотно" изучает этот вопрос.

Не получается выносить ребёнка, я об этом открыто заявила, — сказала она на съёмочной площадке программы "Миллион на мечту" телеканала "ТВ-3".

"Информационная война: Рудковская грозит судом Тутберидзе". Елена Родина — о новом скандале

Кто опубликовал личную переписку на странице у Тутберидзе? На этот вопрос отвечает обозреватель фигурного катания Елена Родина.

Она также отметила, что того самого "миллиона", о котором говорится в названии передачи, может не хватить для осуществления её цели. По её словам, как раз поиски суррогатной матери — это самое простое, в отличие от необходимых медицинских процедур.

Чтобы получить здоровый эмбрион, надо пройти ЭКО-процедуру, и вы, может, не с первого раза его получите, — уточнила она.

Ранее Лайф сообщал, что певица Рита Дакота пожаловалась на унижение и "поток помоев" со стороны Рудковской в своей адрес из-за участия в розыгрыше роскошных дамских сумочек.

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