Рудковская призналась, что планирует обратиться к суррогатной матери, потому что не может выносить ребёнка сама

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Продюсер Яна Рудковская после безуспешных попыток снова забеременеть решилась прибегнуть к суррогатному материнству и, по её словам, в настоящий момент очень "плотно" изучает этот вопрос.

— Не получается выносить ребёнка, я об этом открыто заявила, — сказала она на съёмочной площадке программы "Миллион на мечту" телеканала "ТВ-3".

Она также отметила, что того самого "миллиона", о котором говорится в названии передачи, может не хватить для осуществления её цели. По её словам, как раз поиски суррогатной матери — это самое простое, в отличие от необходимых медицинских процедур.

— Чтобы получить здоровый эмбрион, надо пройти ЭКО-процедуру, и вы, может, не с первого раза его получите, — уточнила она.