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В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу дочери бывшей сожительницы

В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции.

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Фото © LIFE

В посёлке Неклюдово Нижегородской области правоохранителями задержан 34-летний Павел Сурков — главный подозреваемый в убийстве девятилетней дочери своей бывшей сожительницы, тело которой накануне было найдено в кустах в безлюдном месте.

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Мужчина также подозревается в ещё одном схожем преступлении, жертвой которого стала 36-летняя женщина.

По информации Лайфа, мужчину задержали на выходе из посёлка и доставили в отделение полиции.

Информацию о задержании 36-летнего жителя области подтвердили и в региональном СУ СКР. Сейчас с подозреваемым работают следователи, проводится комплекс неотложных действий.

Ранее стало известно, что незадолго до трагедии предполагаемый виновник неоднократно приезжал к своей бывшей и угрожал ей расправой, он также был хорошо знаком девочке, поэтому в роковой день она так легко отправилась с ним вместо того, чтобы пойти домой.

Расправа над несовершеннолетней девочкой — не единственное преступление, которое совершил предполагаемый виновник, его также подозревают в ещё одном убийстве.

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