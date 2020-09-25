В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу дочери бывшей сожительницы

В посёлке Неклюдово Нижегородской области правоохранителями задержан 34-летний Павел Сурков — главный подозреваемый в убийстве девятилетней дочери своей бывшей сожительницы, тело которой накануне было найдено в кустах в безлюдном месте.
"Поиск закончен". Лайф публикует видео с места убийства школьницы в Нижегородской областиМужчина также подозревается в ещё одном схожем преступлении, жертвой которого стала 36-летняя женщина.
По информации Лайфа, мужчину задержали на выходе из посёлка и доставили в отделение полиции.
Информацию о задержании 36-летнего жителя области подтвердили и в региональном СУ СКР. Сейчас с подозреваемым работают следователи, проводится комплекс неотложных действий.
Ранее стало известно, что незадолго до трагедии предполагаемый виновник неоднократно приезжал к своей бывшей и угрожал ей расправой, он также был хорошо знаком девочке, поэтому в роковой день она так легко отправилась с ним вместо того, чтобы пойти домой.
Расправа над несовершеннолетней девочкой — не единственное преступление, которое совершил предполагаемый виновник, его также подозревают в ещё одном убийстве.
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