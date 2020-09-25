В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу дочери бывшей сожительницы

В посёлке Неклюдово Нижегородской области правоохранителями задержан 34-летний Павел Сурков — главный подозреваемый в убийстве девятилетней дочери своей бывшей сожительницы, тело которой накануне было найдено в кустах в безлюдном месте.

По информации Лайфа, мужчину задержали на выходе из посёлка и доставили в отделение полиции.

Информацию о задержании 36-летнего жителя области подтвердили и в региональном СУ СКР. Сейчас с подозреваемым работают следователи, проводится комплекс неотложных действий.

Ранее стало известно, что незадолго до трагедии предполагаемый виновник неоднократно приезжал к своей бывшей и угрожал ей расправой, он также был хорошо знаком девочке, поэтому в роковой день она так легко отправилась с ним вместо того, чтобы пойти домой.