В Госдуме предложили запретить несовершеннолетним регистрироваться в соцсетях без разрешения родителей

По словам автора документа, в нынешнем виде подобные площадки представляют угрозу для детей.

Несовершеннолетние россияне, не достигшие 14-летнего возраста, уже в ближайшем будущем могут лишиться возможности самостоятельно регистрироваться в соцсетях и будут делать это только с согласия родителей или законных представителей. Такое предложение на имя министра цифрового развития Максута Шадаева направил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, передаёт RT.

— Прошу вас <...> рассмотреть возможность введения правового механизма верификации регистрирующихся пользователей, а также производить регистрацию детей в возрасте до 14 лет только с разрешения их законных представителей, — приводит телеканал текст документа.

Депутат отмечает, что в нынешних условиях социальные сети стали не просто площадкой для общения, но и удобным инструментом с высокой степенью анонимности для злоумышленников, а также используются для организации массовых беспорядков.