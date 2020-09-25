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Регион
Опубликовано 25 сентября 2020, 06:55

В Госдуме предложили запретить несовершеннолетним регистрироваться в соцсетях без разрешения родителей

По словам автора документа, в нынешнем виде подобные площадки представляют угрозу для детей.

Несовершеннолетние россияне, не достигшие 14-летнего возраста, уже в ближайшем будущем могут лишиться возможности самостоятельно регистрироваться в соцсетях и будут делать это только с согласия родителей или законных представителей. Такое предложение на имя министра цифрового развития Максута Шадаева направил депутат Госдумы Евгений Фёдоров, передаёт RT.

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Прошу вас <...> рассмотреть возможность введения правового механизма верификации регистрирующихся пользователей, а также производить регистрацию детей в возрасте до 14 лет только с разрешения их законных представителей, — приводит телеканал текст документа.

Депутат отмечает, что в нынешних условиях социальные сети стали не просто площадкой для общения, но и удобным инструментом с высокой степенью анонимности для злоумышленников, а также используются для организации массовых беспорядков.

Ранее Лайф рассказывал, какую главную задачу выполняет искусственный интеллект в соцсетях.

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Сергей Тюленин
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