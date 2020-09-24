"Толчок к полному выздоровлению". Смертельно больная Мирослава Дума решила уйти из соцсетей

Основательница проекта Buro 24/7 Мирослава Дума, у которой в прошлом году диагностировали смертельную болезнь, на странице в "Инстаграме" объявила, что временно уходит из социальных сетей.
— Мой последний толчок к полному выздоровлению — это соединение с реальным миром, окружённым людьми, которых я люблю здесь и сейчас. Поэтому я беру долгий и очень необходимый отпуск от социальных сетей, — написала икона стиля, пообещав вернуться в следующем году.
Дума отметила, что проходит "трансформирующее и подавляющее" испытание. Публикацию она сопроводила чёрно-белой фотографией, на которой запечатлена в очках и с пластырями на руке. Подписчики бизнесвумен пожелали ей скорейшего выздоровления и подчеркнули, что будут скучать.
Модель побрилась налысо из-за болезни, но фанаты уверяют, что она хороша и без волосЗаралена не планирует проигрывать алопеции и надеется через год похвастаться шикарной гривой.
Напомним, в декабре 2019 года предпринимательница объявила, что врачи диагностировали у неё редкую болезнь лёгких и заявили, что Думе осталось жить семь месяцев.
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