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"Толчок к полному выздоровлению". Смертельно больная Мирослава Дума решила уйти из соцсетей

Предпринимательница отметила, что берёт "долгий и необходимый отпуск" и вернётся в 2021 году.

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Мирослава Дума. Фото © Instagram / miraduma

Основательница проекта Buro 24/7 Мирослава Дума, у которой в прошлом году диагностировали смертельную болезнь, на странице в "Инстаграме" объявила, что временно уходит из социальных сетей.

Мой последний толчок к полному выздоровлению — это соединение с реальным миром, окружённым людьми, которых я люблю здесь и сейчас. Поэтому я беру долгий и очень необходимый отпуск от социальных сетей, — написала икона стиля, пообещав вернуться в следующем году.

Дума отметила, что проходит "трансформирующее и подавляющее" испытание. Публикацию она сопроводила чёрно-белой фотографией, на которой запечатлена в очках и с пластырями на руке. Подписчики бизнесвумен пожелали ей скорейшего выздоровления и подчеркнули, что будут скучать.

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Заралена не планирует проигрывать алопеции и надеется через год похвастаться шикарной гривой.

Напомним, в декабре 2019 года предпринимательница объявила, что врачи диагностировали у неё редкую болезнь лёгких и заявили, что Думе осталось жить семь месяцев.

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