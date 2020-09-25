"Они не вернутся к нам никогда". Японцев возмутило резкое ускорение "россиизации" Южных Курил

Телеканал STV News показал сюжет о начале строительства дорог на острове Шикотан, который расположен на Южных Курилах. В нём говорится, что хозяйственное освоение Шикотана продвигается быстрыми темпами, а новую дорогу, создаваемую в рамках инфраструктурной программы "План развития Курильского архипелага", планируют достроить уже в 2021 году.
— Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал "лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией". И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение "россиизации" северных территорий, — говорится в сюжете.
Будущий премьер Японии высказался по вопросу Южных КурилОн указал, что его предшественник Синдзо Абэ смог построить личные доверительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
После этого материала некоторые пользователи японского сервиса Yahoo News Japan возмутились подобным ходом вещей. В частности, ряд пользователей признали, что "им не вернуть реальный суверенитет над островами".
— Вы понимаете, что "северные территории" не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны! — написал один из пользователей.
Ещё один человек отметил, что "у России нет ни малейшего желания возвращать острова".
При этом ряд других пользователей положительно восприняли развитие инфраструктуры острова.
— Будет на островах лучше инфраструктура — поедет на них больше народа, например, на огромный рыбоперерабатывающий завод, — написал пользователь под ником qqw.
"Россия должна ответить за разбойничьи действия". Японцы возмутились из-за материалов об освобождении КурилОдин из жителей Страны восходящего солнца выразил мнение, что Сибирь опустеет, как только Япония прекратит экспорт в Россию "подержанного автомобильного старья".
Напомним, споры России и Японии о принадлежности Южных Курил продолжаются с середины прошлого века, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. Впрочем, и многие простые японцы сомневаются, что их страна получит когда-нибудь эти территории.
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