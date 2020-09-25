"Они не вернутся к нам никогда". Японцев возмутило резкое ускорение "россиизации" Южных Курил

Телеканал STV News показал сюжет о начале строительства дорог на острове Шикотан, который расположен на Южных Курилах. В нём говорится, что хозяйственное освоение Шикотана продвигается быстрыми темпами, а новую дорогу, создаваемую в рамках инфраструктурной программы "План развития Курильского архипелага", планируют достроить уже в 2021 году.

— Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал "лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией". И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение "россиизации" северных территорий, — говорится в сюжете.

После этого материала некоторые пользователи японского сервиса Yahoo News Japan возмутились подобным ходом вещей. В частности, ряд пользователей признали, что "им не вернуть реальный суверенитет над островами".

— Вы понимаете, что "северные территории" не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны! — написал один из пользователей.

Ещё один человек отметил, что "у России нет ни малейшего желания возвращать острова".

При этом ряд других пользователей положительно восприняли развитие инфраструктуры острова.

— Будет на островах лучше инфраструктура — поедет на них больше народа, например, на огромный рыбоперерабатывающий завод, — написал пользователь под ником qqw.