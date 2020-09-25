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"Они не вернутся к нам никогда". Японцев возмутило резкое ускорение "россиизации" Южных Курил

Впрочем, среди жителей Страны восходящего солнца были и те, кто положительно отнёсся к развитию инфраструктуры территории.

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Фото © Pixabay

Телеканал STV News показал сюжет о начале строительства дорог на острове Шикотан, который расположен на Южных Курилах. В нём говорится, что хозяйственное освоение Шикотана продвигается быстрыми темпами, а новую дорогу, создаваемую в рамках инфраструктурной программы "План развития Курильского архипелага", планируют достроить уже в 2021 году.

Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал "лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией". И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение "россиизации" северных территорий, — говорится в сюжете.

Будущий премьер Японии высказался по вопросу Южных Курил

Он указал, что его предшественник Синдзо Абэ смог построить личные доверительные отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

После этого материала некоторые пользователи японского сервиса Yahoo News Japan возмутились подобным ходом вещей. В частности, ряд пользователей признали, что "им не вернуть реальный суверенитет над островами".

Вы понимаете, что "северные территории" не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией? Потому что в действиях наших политиков много оборотной стороны! — написал один из пользователей.

Ещё один человек отметил, что "у России нет ни малейшего желания возвращать острова".

При этом ряд других пользователей положительно восприняли развитие инфраструктуры острова.

Будет на островах лучше инфраструктура — поедет на них больше народа, например, на огромный рыбоперерабатывающий завод, — написал пользователь под ником qqw.

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Один из жителей Страны восходящего солнца выразил мнение, что Сибирь опустеет, как только Япония прекратит экспорт в Россию "подержанного автомобильного старья".

Напомним, споры России и Японии о принадлежности Южных Курил продолжаются с середины прошлого века, после того как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. Впрочем, и многие простые японцы сомневаются, что их страна получит когда-нибудь эти территории.

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