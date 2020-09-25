Во ФСИН сообщили, что Тесака не пытали в красноярском СИЗО

В время пребывания националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак, в СИЗО города Красноярск, к нему не применялась физическая сила или спецстредства, а сам он каких-либо жалоб на здоровье не делал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по региону.

– В медицинской карте телесных повреждений не зарегистрировано, – приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что информации о наличии какого-либо психологического воздействия со стороны сотрудников и других осужденных по погибшего не поступало, как и сведений об угрозе его личной безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что следователи СК после осмотра места, не нашли признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" на суицид. При этом его родственники уверены в обратном и считают, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.