Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Во ФСИН сообщили, что Тесака не пытали в красноярском СИЗО

Отмечается, что в его медицинской карте данных о телесных повреждениях, не зафиксировано.

Фото © Владимир Гердо/ТАСС

В время пребывания националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак, в СИЗО города Красноярск, к нему не применялась физическая сила или спецстредства, а сам он каких-либо жалоб на здоровье не делал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по региону.

Видеосъёмка оказалась отключена в камере Тесака в день его смерти

Адвокату ещё не передали результаты экспертизы, которая должна установить причину кончины заключённого.

В медицинской карте телесных повреждений не зарегистрировано, – приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что информации о наличии какого-либо психологического воздействия со стороны сотрудников и других осужденных по погибшего не поступало, как и сведений об угрозе его личной безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что следователи СК после осмотра места, не нашли признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" на суицид. При этом его родственники уверены в обратном и считают, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.

"Не представляется возможным". Независимый эксперт опровергла версию о суициде Тесака

Такой вывод специалист сделала на основании фотографии тела Марцинкевича.

Напомним, Марцинкевич, был найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. По данным Лайфа, в камере Тесак был один и содержался в СИЗО временно — его этапировали из колонии в столичный следственный изолятор.

Выбор редакции

Оторванные ногти и след от укола. Отец Тесака уверен, что его сына перед смертью пытали

вчера в 10:48

"Пыток не выдержал". Адвокат предположил, почему Тесак признался в убийствах

17 сентября, 15:41

В Нижегородской области задержали предполагаемого убийцу дочери бывшей сожительницы

сегодня в 04:09

В Британии грабитель-неудачник не смог сбежать с места преступления из-за заклинившей двери

сегодня в 04:13

"Они не вернутся к нам никогда". Японцев возмутило резкое ускорение "россиизации" Южных Курил

сегодня в 04:03

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.