Во ФСИН сообщили, что Тесака не пытали в красноярском СИЗО

В время пребывания националиста Максима Марцинкевича, известного также как Тесак, в СИЗО города Красноярск, к нему не применялась физическая сила или спецстредства, а сам он каких-либо жалоб на здоровье не делал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по региону.
Видеосъёмка оказалась отключена в камере Тесака в день его смертиАдвокату ещё не передали результаты экспертизы, которая должна установить причину кончины заключённого.
– В медицинской карте телесных повреждений не зарегистрировано, – приводит агентство текст сообщения.
Отмечается, что информации о наличии какого-либо психологического воздействия со стороны сотрудников и других осужденных по погибшего не поступало, как и сведений об угрозе его личной безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что следователи СК после осмотра места, не нашли признаков, указывающих на возможное убийство Марцинкевича. Зато в его камере были обнаружены предсмертные записки, в которых указаны "серьёзные мотивы" на суицид. При этом его родственники уверены в обратном и считают, что Тесаку помогли свести счёты с жизнью.
"Не представляется возможным". Независимый эксперт опровергла версию о суициде ТесакаТакой вывод специалист сделала на основании фотографии тела Марцинкевича.
Напомним, Марцинкевич, был найден мёртвым в следственном изоляторе в Челябинске. По данным Лайфа, в камере Тесак был один и содержался в СИЗО временно — его этапировали из колонии в столичный следственный изолятор.
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