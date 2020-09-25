В Британии грабитель-неудачник не смог сбежать с места преступления из-за заклинившей двери

В Великобритании 19-летний молодой человек попытался ограбить магазин, но из-за заклинившей двери не смог сбежать с места преступления.
Как сообщает Daily Mail, недалеко от Ноттингема парень ворвался в здание, держа в руках кий для игры в бильярд. Сам инцидент произошёл в декабре прошлого года, однако видеозапись появилась только сейчас.
На кадрах видно, что грабитель при входе в здание задевает дверь и после этого она заклинивает. Не сумев запугать кассиров магазина, грабитель решил сбежать без добычи, но этого ему сделать не удалось.
В Эквадоре горе-грабители обокрали студентку во время урока в Zoom и попали на видеоОдноклассники девушки вызвали полицию, вскоре нападавшие были задержаны, у них нашли украденный компьютер.
Молодой человек несколько раз попытался открыть заклинившую дверь, но у него не получилось. В итоге он решил разбить стекло и убежать. Однако на улице его уже задержали свидетели неудачной попытки ограбления.
Как позже выяснилось, грабитель употреблял наркотики и пошёл на преступление ради денег на очередную дозу. Суд приговорил вора-неудачника к двум годам тюрьмы.
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