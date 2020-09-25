Ещё 7212 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

В России за прошедшие 24 часа выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.
Как отмечается, у 25,7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 4317 человек, 108 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 136 048 случаев заражения CoViD-19.
Физиолог рассказала, как понять, что началась вторая волна коронавирусаНынешний рост числа пациентов с CoViD-19 нельзя относить к новой волне, отметила Попович.
— За весь период выписано по выздоровлении 934 146 человек. За весь период от коронавируса умерло 20 056 человек, — отмечается в сообщении штаба.
Напомним, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 32 миллиона.
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