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Ещё 7212 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

За сутки от CoViD-19 полностью излечилось 4317 пациентов.

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

В России за прошедшие 24 часа выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 25,7% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 4317 человек, 108 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 136 048 случаев заражения CoViD-19.

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Нынешний рост числа пациентов с CoViD-19 нельзя относить к новой волне, отметила Попович.

За весь период выписано по выздоровлении 934 146 человек. За весь период от коронавируса умерло 20 056 человек, — отмечается в сообщении штаба.

Напомним, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 32 миллиона.

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