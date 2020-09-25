Россияне назвали главные минусы дистанционного обучения

Вынужденный переход на дистанционный формат обучения открыл не только новые возможности и условия перед учащимися, но и обнажил проблемы, ранее не так остро мешавшие получению знаний. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого среди 15 тысяч семей российских школьников, передаёт ТАСС.
Студент показал, как проходят занятия на удалёнке, но всех интересуют его странные поисковые запросыПарень похвастался в "Твиттере", как он отдыхает, когда его одногруппники сидят на онлайн-занятиях. Вот только теперь пользователи соцсети подняли его на смех — и всё из-за одной детали на фото.
Теперь одной из самых больших угроз качественного образования является плохое интернет-соединение, на что пожаловалось 34% респондентов. Перебоями в работе онлайн-платформ, на которых проходят занятия, недовольно 29% опрошенных.
В свою очередь в каждой пятой российской семье уверены, что главная проблема дистанционного обучения кроется в низкой компьютерной грамотности педагогов — на это указало 20% респондентов. А вот четвёртое место заняла старая добрая мотивация, на которую, а вернее — на её отсутствие среди учеников, посетовало 10% родителей. Ещё 7% увидели недостаток в качестве учебного онлайн-контента.
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение школьников: "В трансвеститы потянет"Он напомнил, что детям коронавирус не опасен, а у бабушек и дедушек больше шансов подхватить инфекцию вне дома, чем от внуков.
Отмечается, что с момента введения ограничительных мер из-за коронавируса на территории России в онлайн-формате было проведено более трёх миллионов онлайн-уроков. По мнению большинства мам и пап, такие занятия нельзя сравнивать с офлайн-аналогами, так ответило 72% опрошенных.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин отверг идею полного перехода на дистанционное обучение.
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