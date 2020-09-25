Россияне назвали главные минусы дистанционного обучения

Студент показал, как проходят занятия на удалёнке, но всех интересуют его странные поисковые запросы Парень похвастался в "Твиттере", как он отдыхает, когда его одногруппники сидят на онлайн-занятиях. Вот только теперь пользователи соцсети подняли его на смех — и всё из-за одной детали на фото.