Студент показал, как проходят занятия на удалёнке, но всех интересуют его странные поисковые запросы

Недавно пользователь "Твиттера" AAWGE поделился с подписчиками, как увлекательно он проводит время, отведённое на онлайн-занятия. На снимке большой экран с кадром из фильма "Железный человек". И хоть шутка блогера лежит на поверхности, подписчики парня нашли, к чему придраться. Поводом стал открытый ноутбук в углу кадра. Точнее, вкладки браузера, открытые на нём.

Онлайн-занятия AAWGE

Фото © Twitter / AAWGE

В браузере открыто всего две вкладки с запросами в "Гугле". И вряд ли кто-то сможет решить, какой из них более странный. В первом парень вбил "Основаны ли "Черепашки-ниндзя" на реальной истории?", а во втором лаконично написал "Туалетная бумага". Конечно, комментаторы не упустили возможности подшутить над студентом.

Фото © Twitter / AAWGE

Он изучает черепашек-ниндзя WooLeonards

А это по-твоему кто создал? Ну, конечно, они реальны KimbulaBunis

Фото © Twitter / KimbulaBunis

Поиск туалетной бумаги в "Гугле", конечно, без внимания тоже не обошёлся

То есть мы просто проигнорируем факт, что парень ищет туалетную бумагу в "Гугле"? 19Musicman19

Туалетная бумага? Чувак думал её просто скачать? dikshyapaudel_

Конечно, AAWGE провалился с задачей показать, как хорошо проводит своё время. Однако это далеко не первый раз, когда пользователи "Твиттера" одной фотографией рассказывают больше, чем они планировали. К примеру, эта девушка раскрыла личность своего любовника, даже несмотря на то, что скрыла на снимке его лицо.