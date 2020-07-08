Студент потерял щенка на другом континенте, но через 5 лет судьба снова свела их вместе

Фишер приехал в Австралию в 2015 году. Тогда он жил на стоянке для автодомов, где щенок однажды убежал и не вернулся. Обыскав всё, что можно, Лиф уехал на родину без любимого питомца, смирившись с мыслью, что он больше никогда с ним не встретится. Но спустя пять лет огонёк надежды снова загорелся в сердце немца.

Фото © GoFundMe

В конце июня 2020 года парень нашёл своего пса на сайте городского совета Кэтрин, Австралия. Поселение находится почти в 700 километрах от места, где Лиф потерял щенка. Как питомец туда добрался, остаётся загадкой. Но несмотря на то, что пса удалось найти, для воссоединения нужны деньги и время. По немецким законам должно пройти минимум три месяца с последней прививки питомца. И если эту проблему решить удалось — временный дом для Чоппера уже нашли, то транспортировка собаки вылетает в копеечку — восемь тысяч австралийских долларов (399,4 тысячи рублей).

Фото © GoFundMe