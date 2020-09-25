Физиолог рассказала, как понять, что началась вторая волна коронавируса

Оценка второй волны заражений коронавирусом основывается на соотношении числа заболевших и числа оправившихся от инфекции. Об этом в интервью РБК заявила директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Специалист отметила, что в российской столице число выписанных из больниц по выздоровлении от CoViD-19 стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных заразившихся инфекцией. Она назвала такую ситуацию "хорошей динамикой". Эксперт указала, что во многих других регионах страны "количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся".

Осенний рост числа пациентов с коронавирусом нельзя называть второй волной, уверена Попович, так как формальные признаки её наступления отсутствуют, есть лишь "разница между прошедшим периодом и новым периодом".

— Резкое в какое-то количество раз увеличение выявляемости, — пояснила она.