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Физиолог рассказала, как понять, что началась вторая волна коронавируса

Нынешний рост числа пациентов с CoViD-19 нельзя относить к новой волне, отметила Попович.

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Оценка второй волны заражений коронавирусом основывается на соотношении числа заболевших и числа оправившихся от инфекции. Об этом в интервью РБК заявила директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Специалист отметила, что в российской столице число выписанных из больниц по выздоровлении от CoViD-19 стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных заразившихся инфекцией. Она назвала такую ситуацию "хорошей динамикой". Эксперт указала, что во многих других регионах страны "количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся".

Эксперт оценила шансы заражения коронавирусом через общедомовую вентиляцию

По мнению специалиста, введённые в России ограничения показали свою эффективность, не допустив масштабов эпидемии, как в Италии или Испании.

Осенний рост числа пациентов с коронавирусом нельзя называть второй волной, уверена Попович, так как формальные признаки её наступления отсутствуют, есть лишь "разница между прошедшим периодом и новым периодом".

Резкое в какое-то количество раз увеличение выявляемости, — пояснила она.

Напомним, в Москве с 28 сентября в связи с ситуацией вокруг коронавируса вводят меры для самых уязвимых категорий граждан. В частности, горожанам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без особой необходимости.

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