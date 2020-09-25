ЦУМ оштрафовали на миллион за нарушение масочного режима

Московский ЦУМ оштрафовали на один миллион рублей за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он отметил, что магазин стал одним из 15 тысяч столичных компаний, которые не соблюдали санитарные меры.
— Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли, — приводит его слова Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки.
Роспотребнадзор опечатал "Магнолию" и "Перекрёсток", закрытые за нарушение масочного режима — видеоНа одном из магазинов висит объявление, что он не работает по техническим причинам.
Тем временем в Москву возвращаются некоторые ограничительные меры, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом. Так, с 28 сентября жителям столицы старше 65 лет и с хроническими болезнями не рекомендовано выходить из дома без особой надобности. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин призвал строго соблюдать перчаточно-масочный режим и перевести как можно больше сотрудников на удалёнку.
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