ЦУМ оштрафовали на миллион за нарушение масочного режима

Московский ЦУМ оштрафовали на один миллион рублей за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он отметил, что магазин стал одним из 15 тысяч столичных компаний, которые не соблюдали санитарные меры.

— Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли, — приводит его слова Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки.