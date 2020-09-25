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ЦУМ оштрафовали на миллион за нарушение масочного режима

Всего в списке нарушителей — 15 тысяч предприятий, рейды продолжаются.

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Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Московский ЦУМ оштрафовали на один миллион рублей за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он отметил, что магазин стал одним из 15 тысяч столичных компаний, которые не соблюдали санитарные меры.

Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли, — приводит его слова Федеральный оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки.

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На одном из магазинов висит объявление, что он не работает по техническим причинам.

Тем временем в Москву возвращаются некоторые ограничительные меры, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом. Так, с 28 сентября жителям столицы старше 65 лет и с хроническими болезнями не рекомендовано выходить из дома без особой надобности. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин призвал строго соблюдать перчаточно-масочный режим и перевести как можно больше сотрудников на удалёнку.

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