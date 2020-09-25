Роспотребнадзор опроверг начало второй волны эпидемии коронавируса

Второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в России нет, а рост числа заболеваний связан с продолжением первой. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
— Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны, — отметил специалист.
Физиолог рассказала, как понять, что началась вторая волна коронавирусаНынешний рост числа пациентов с CoViD-19 нельзя относить к новой волне, отметила Попович.
Как ранее сообщал Лайф, в России возобновился рост заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки в стране зафиксировали более 7200 новых случаев инфекции. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении ряда мер для пожилых граждан и жителей с хроническими заболеваниями, а также призвал всех москвичей носить маски и перчатки.
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