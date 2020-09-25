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Роспотребнадзор опроверг начало второй волны эпидемии коронавируса

При этом в последние дни количество новых случаев заболевания в стране увеличивается.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в России нет, а рост числа заболеваний связан с продолжением первой. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны, — отметил специалист.

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Нынешний рост числа пациентов с CoViD-19 нельзя относить к новой волне, отметила Попович.

Как ранее сообщал Лайф, в России возобновился рост заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки в стране зафиксировали более 7200 новых случаев инфекции. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении ряда мер для пожилых граждан и жителей с хроническими заболеваниями, а также призвал всех москвичей носить маски и перчатки.

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