Роспотребнадзор опроверг начало второй волны эпидемии коронавируса

Второй волны эпидемии коронавирусной инфекции в России нет, а рост числа заболеваний связан с продолжением первой. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Как ранее сообщал Лайф, в России возобновился рост заболеваемости коронавирусом. Так, за последние сутки в стране зафиксировали более 7200 новых случаев инфекции. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении ряда мер для пожилых граждан и жителей с хроническими заболеваниями, а также призвал всех москвичей носить маски и перчатки.