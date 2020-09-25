В Москве за сутки выявили 1560 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Москве выявлено 1560 новых случаев коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1227 пациентов, а всего число поборовших болезнь превышает уже 242 тысячи. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Рост заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — каждый день проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус. Во-вторых, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом.
Собянин сообщил о введении в Москве мер из-за коронавирусаБез особой необходимости выходить на улицу не должны пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.
В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали выходить в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в городе побывало уже более полутора миллионов гостей из регионов РФ.
Собянин попросил вернуть на удалёнку сотрудников крупных компанийРекомендации получили свыше пяти тысяч фирм.
В целом же по России за прошедшие 24 часа выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом. А число заболевших в мире превысило 32 миллиона человек. Лидеры ряда стран, например, Украины и Канады, уже заявляют о второй волне коронавируса. А Израиль первым в мире объявил повторный карантин из-за CoViD-19.
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