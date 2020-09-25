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Лариса Долина приоткрыла тайну диеты, благодаря которой теперь выглядит на 35 лет

Певица не стала раскрывать все тонкости своего питания, но отметила, что результат от нового рациона потрясающий.

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Лариса Долина. Фото © Instagram / larisa_dolina_

Российская певица Лариса Долина поделилась некоторыми подробностями своей диеты, благодаря которой теперь выглядит на 35 лет. Об этом сообщает "Собеседник".

На одном из светских мероприятий артистка рассказала, что исключила из рациона всё вредное и сейчас находится на специальном питании. На фуршетном столе певица угостилась несколькими кусочками рыбы, курицы, а также сыром и фруктами. Она отметила, что ей ещё можно есть ягоды.

Долина, однако, не стала раскрывать тонкости новой диеты, но заверила коллег, что результат от неё потрясающий.

Ты не испытываешь чувства голода, при этом худеешь, — поделилась она.

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По мнению поклонников, артистка выглядит совершенно иначе.

Лариса Долина, отметившая пару недель назад свой 65-летний юбилей, призналась, что чувствует себя на 35 лет.

Ранее врач рассказала о "методе тарелки", который позволит похудеть без диет.

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