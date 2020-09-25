Умер расписавшийся на стене Рейхстага ветеран

Во Владимире скончался ветеран Великой Отечественной войны 95-летний Николай Андреевич Ушаков, который расписался на поверженном Рейхстаге в Берлине и участвовал в Параде Победы на Красной площади в 1945 году. Об этом сообщает администрация города.

Николай Андреевич ушёл на фронт в сентябре 1943 года 18-летним юношей, а уже в июне 1944 года получил первую награду — медаль "За отвагу", которую ему вручили за находчивость и мужество, проявленные при освобождении Бобруйска. Второй медалью "За отвагу" он был награждён в июле этого же года за освобождение Минска, а третью получил лично от маршала Советского Союза Георгия Жукова за взятие польского города Белостока.

В начале мая 1945 года Ушаков получил орден Красной Звезды за участие в Берлинской наступательной операции. На поверженном Рейхстаге он оставил автограф "Я Микола из Украины". Николай Андреевич также участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади, а после окончания войны прослужил в Вооружённых силах 32 года.