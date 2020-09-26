Организатор "коронавирусных" вечеринок получил год тюрьмы в США

В американском городе Хьюсвилл, штат Мэриленд, 42-летний Шон Маршалл Майерс был приговорён к году тюремного заключения за организацию двух вечеринок в своём доме, несмотря на введённый из-за коронавируса запрет на массовые собрания. Об этом сообщает NBC.

— Полицейские сделали ему предупреждение. В первый день у него было не менее 50 человек, а затем, спустя два-три дня, он делает то же самое, — рассказал на суде прокурор округа Чарльз.

Более того, когда стражи порядка пришли во второй раз в гости к мужчине, он решительно отказывался прекращать веселье, аргументируя это правом на мирные собрания. Однако был арестован за неподчинение представителю власти.

Помимо года за решёткой Майерс также вынужден будет заплатить пять тысяч долларов штрафа и после освобождения три года будет находиться на испытательном сроке без надзора.