В Минздраве Белоруссии обвинили протестующих в росте числа случаев CoViD-19

Отсутствие социального дистанцирования на акциях протеста в Белоруссии негативно сказывается на числе случаев коронавирусной инфекции в стране. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

— Если говорить о причинах (роста заболеваемости), они лежат на поверхности. Эпидемический процесс — это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Минске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням (акции протеста), — заявил Пиневич.

Он также отметил, что в ведомстве не хотели бы повторения весенних цифр, а сама ситуация "вселяет если не тревогу, то мобилизацию".

— Мы справились, но зачем же ступать в ту реку дважды, в которую можно не вступать, если мы можем предотвратить эти моменты? — добавил Пиневич.