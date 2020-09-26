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В Минздраве Белоруссии обвинили протестующих в росте числа случаев CoViD-19

В ведомстве также отметили, что не хотели бы "ступать в одну реку дважды".

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Фото © ТАСС / Наталья Федосенко

Отсутствие социального дистанцирования на акциях протеста в Белоруссии негативно сказывается на числе случаев коронавирусной инфекции в стране. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

Если говорить о причинах (роста заболеваемости), они лежат на поверхности. Эпидемический процесс — это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Минске, если мы видим, что у нас происходит сегодня, что мы наблюдаем по выходным дням (акции протеста), — заявил Пиневич.

Он также отметил, что в ведомстве не хотели бы повторения весенних цифр, а сама ситуация "вселяет если не тревогу, то мобилизацию".

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Мы справились, но зачем же ступать в ту реку дважды, в которую можно не вступать, если мы можем предотвратить эти моменты? — добавил Пиневич.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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