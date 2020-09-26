В Минске неизвестные в форме начали задерживать протестующих — видео

Видео © Tut.by
В Минске начались задержания участников акции протеста. Люди в форме без опознавательных знаков хватают митингующих и сажают в микроавтобусы.
Сегодня в белорусской столице проходит субботний "женский марш". На видео запечатлён момент задержания женщин на Комаровском рынке. Однако действия силовиков не помешали протестующим, которые уже дошли до проспекта Независимости.
Как сообщает Tut.by, колонна женщин, держащих в руках бело-красно-белые флаги и цветы, скандирует "Президент Света".
МВД Белоруссии сообщило о 364 задержанных в ходе акций протеста после тайной инаугурации Лукашенко — видеоОна прошла накануне в Минске, на неё, по словам самого Лукашенко, было приглашено около двух тысяч человек.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать его законным лидером Белоруссии. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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