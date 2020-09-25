Песков — об отказе нескольких стран признать Лукашенко легитимным: Косвенное вмешательство во внутренние дела Белоруссии

Ряд европейских стран, которые не признают Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, косвенно вмешиваются во внутренние дела республики, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Эти решения (о непризнании Лукашенко. — Прим. Лайфа), безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина журналистам.
Песков отметил, что Россия не приветствует подобные решения и считает, что они противоречат международному праву. Однако, по словам представителя Кремля, позиция некоторых стран Европы не может повлиять на нынешнее положение и перспективы развития российско-белорусских отношений.
Отношения поставлены "на паузу". Визит Зеленского в Белоруссию отменилиНе состоится и экономический форум двух стран, который был запланирован на октябрь.
Напомним, 23 сентября в Минске внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения.
"Не то обида, не то претензии". Лукашенко ответил на упрёки по поводу тайной инаугурацииОтдельные государства заняли в отношении республики неконструктивную позицию, указал он.
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