Песков — об отказе нескольких стран признать Лукашенко легитимным: Косвенное вмешательство во внутренние дела Белоруссии

Ряд европейских стран, которые не признают Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии, косвенно вмешиваются во внутренние дела республики, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Эти решения (о непризнании Лукашенко. — Прим. Лайфа), безусловно, не способствуют развитию диалога и, по сути, являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Белоруссией, — сказал пресс-секретарь Владимира Путина журналистам.