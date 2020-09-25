Вице-мэра Ялты отправили в отставку после поддержки протестов в Белоруссии

Мэр Ялты Иван Имгрунт отправил в отставку своего заместителя Михаила Загорцева после появления в Сети видеороликов, в которых последний поддерживал протесты в Белоруссии. Об этом глава городской администрации сообщил в соцсети "ВКонтакте".

Имгрунт уточнил, что данное решение было принято по итогам проверки, соответствующее распоряжение мэр подписал сегодня.

Стоит отметить, что Загорцев провёл в должности заместителя главы администрации Ялты по ЖКХ всего четыре дня — его назначили на пост 21 сентября текущего года, после чего в СМИ появилась информация, что месяцем ранее он записал видеообращение по поводу ситуации в Белоруссии.

62-летний Михаил Загорцев родился в Белоруссии. С 1989 года он занимал различные должности в районных администрациях и на предприятиях Гомеля, Ленинского района Белоруссии, Бобруйского городского совета депутатов. С 2011 по 2020 год был председателем Смолевичского районного исполнительного комитета.