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Вице-мэра Ялты отправили в отставку после поддержки протестов в Белоруссии

В этой должности он проработал четыре дня.

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Фото © ТАСС / EPA

Мэр Ялты Иван Имгрунт отправил в отставку своего заместителя Михаила Загорцева после появления в Сети видеороликов, в которых последний поддерживал протесты в Белоруссии. Об этом глава городской администрации сообщил в соцсети "ВКонтакте".

Имгрунт уточнил, что данное решение было принято по итогам проверки, соответствующее распоряжение мэр подписал сегодня.

Стоит отметить, что Загорцев провёл в должности заместителя главы администрации Ялты по ЖКХ всего четыре дня — его назначили на пост 21 сентября текущего года, после чего в СМИ появилась информация, что месяцем ранее он записал видеообращение по поводу ситуации в Белоруссии.

62-летний Михаил Загорцев родился в Белоруссии. С 1989 года он занимал различные должности в районных администрациях и на предприятиях Гомеля, Ленинского района Белоруссии, Бобруйского городского совета депутатов. С 2011 по 2020 год был председателем Смолевичского районного исполнительного комитета.

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Позиция ряда европейских государств не может оказать влияние на отношения Москвы и Минска, подчеркнул он.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента.

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