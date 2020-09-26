"Каждый день уколы, антибиотики, адреналин". Асмус сообщила, что лежит в больнице под капельницами

Российская актриса Кристина Асмус рассказала об ухудшении своего здоровья. Подписчикам в "Инстаграме" она сообщила, что сейчас лежит под капельницей. По словам артистки, до такого состояния её довел тяжёлый рабочий график. Она призналась, что у неё проблемы со связками и пропал голос.

— Лежу сейчас под капельницей. Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки. А голоса нет. Отёки не спадают совсем, тонус не появляется, и связки в критическом состоянии, — отметила Асмус.

Однако в комментариях под постом актрисы некоторые пользователи усомнились в том, что девушка действительно болеет, так как на фото она находится в ресторане, а не на больничной койке.

— Вы настолько боитесь выставить себя обычную, приболевшую? Где больница? Где капельница? Может, вы врёте? — заметила одна из подписчиц.

В ответ на это Асмус задалась вопросом: "Фотографировать себя в больнице?!". Однако большинство поклонников актрисы всё-таки пожелали ей скорейшего выздоровления.