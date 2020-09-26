Ким Кардашьян взбесила младшую сестру архивным снимком, на котором та не похожа на себя

Звезда реалити-шоу и фотомодель Ким Кардашьян на днях разозлила свою младшую сестру Кайли Дженнер. Повод весьма невинный — Ким всего лишь опубликовала старое фото.

— Малышки в "Бенихана" (ресторан. — Прим. Лайфа), — подписала Кардашьян архивный снимок, сделанный около 11 лет назад.

В ответ Кайли потребовала удалить фото. Мало того, она всерьёз согласилась, чтобы её вырезали с фото, когда Ким иронично отметила, что может и вовсе убрать сестричку с карточки.

Недовольство Кайли оказалось небеспочвенным. Как пишет издание Daily Mail, после публикации снимка фанаты буквально обрушились с комментариями и про Ким, и про её сестру. Многие отметили, насколько отличаются лица у девушек тогда и сейчас. Люди гадают, то ли это из-за возраста, то ли разный цвет волос так повлиял на их восприятие.