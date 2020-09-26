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При крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын украинского депутата

Выжить в авиакатастрофе удалось лишь одному человеку.

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Фото © Пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Среди курсантов Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, находившихся на борту потерпевшего крушение Ан-26, был сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина Владимир. Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Отмечается, что погибшему в ноябре должен был исполниться 21 год.

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Парень не стал выпрыгивать из самолёта и начал оказывать помощь сослуживцу.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта. Сегодня, 26 сентября, в стране объявлен день траура.

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