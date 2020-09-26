"Как в компьютерной игре". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине раскрыл подробности крушения

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в крушении Ан-26 под украинским Чугуевом, не выпрыгивал из падающего самолёта. Об этом заявил глава харьковской областной администрации Алексей Кучер.
— Сказал, что всё происходило как в компьютерной игре. <…> Он всего не помнит, он потерял на определённом этапе сознание. После того как он пришёл в себя, он покинул обломки самолёта, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своём коллеге, — цитирует слова Кучера издание "Суспильне".
Катастрофа совести. Почему Минобороны Украины хочет свалить вину за крушение Ан-26 и гибель 26 военных на пилотовНад украинским городом Чугуевом в Харьковской области при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолёт Ан-26 ВВС Украины. В момент крушения на борту находилось 27 человек, из которых 20 — курсанты. Перед падением пилот самолёта сообщил об отказе левого двигателя. Непонятно, почему самолёт оказался в небе: его планировали отправить на ремонт. Теперь Минобороны Украины утверждает, что он был в полном порядке. Таким образом, вину за авиакатастрофу собираются свалить на пилотов.
С пострадавшим лично пообщался президент Украины Владимир Зеленский, он пожелал парню скорейшего выздоровления. Вячеслав рассказал главе государства, что всё случилось очень быстро и было непонятно, что происходит.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта. Сегодня, 26 сентября, в стране объявлен день траура.
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