Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Как в компьютерной игре". Единственный выживший в катастрофе Ан-26 на Украине раскрыл подробности крушения

Парень не стал выпрыгивать из самолёта и начал оказывать помощь сослуживцу.

4156
Post cover

Фото © Официальное интернет-представительство Президента Украины

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в крушении Ан-26 под украинским Чугуевом, не выпрыгивал из падающего самолёта. Об этом заявил глава харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Сказал, что всё происходило как в компьютерной игре. <…> Он всего не помнит, он потерял на определённом этапе сознание. После того как он пришёл в себя, он покинул обломки самолёта, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своём коллеге, — цитирует слова Кучера издание "Суспильне".

Катастрофа совести. Почему Минобороны Украины хочет свалить вину за крушение Ан-26 и гибель 26 военных на пилотов

Над украинским городом Чугуевом в Харьковской области при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолёт Ан-26 ВВС Украины. В момент крушения на борту находилось 27 человек, из которых 20 — курсанты. Перед падением пилот самолёта сообщил об отказе левого двигателя. Непонятно, почему самолёт оказался в небе: его планировали отправить на ремонт. Теперь Минобороны Украины утверждает, что он был в полном порядке. Таким образом, вину за авиакатастрофу собираются свалить на пилотов.

С пострадавшим лично пообщался президент Украины Владимир Зеленский, он пожелал парню скорейшего выздоровления. Вячеслав рассказал главе государства, что всё случилось очень быстро и было непонятно, что происходит.

Момент крушения самолёта Ан-26 под Харьковом попал на видео

Тела всех погибших уже найдены.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 26 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта. Сегодня, 26 сентября, в стране объявлен день траура.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.