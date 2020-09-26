Катастрофа совести. Почему Минобороны Украины хочет свалить вину за крушение Ан-26 и гибель 26 военных на пилотов

Изначально сообщалось, что все находившиеся в самолёте погибли. Однако позже выяснилось, что как минимум два курсанта смогли выпрыгнуть непосредственно перед падением. Обоих доставили в местную больницу, где позже один из них скончался. По словам врачей, во время катастрофы он получил ожоги около 90% поверхности тела.

Видео © LIFE SHOT

Ещё один курсант, который доложен был быть на борту транспортника, чудом избежал смерти, оставшись на земле. По каким-то причинам командование отстранило его от участия в тренировочном полёте. Таким образом, число погибших в катастрофе на данный момент достигло 26 человек.

Официальный Киев уже выдвинул сразу четыре версии произошедшей трагедии. В украинском Госбюро расследований указали, что катастрофа могла случиться либо из-за технической неисправности, либо из-за человеческой ошибки: в критической ситуации неправильно могли действовать как экипаж, так и диспетчеры. Ещё одна версия связана с некачественным обслуживанием самолёта и его подготовкой к полёту.

Видео © LIFE SHOT

Для расследования обстоятельств произошедшего создана специальная комиссия. По факту трагедии уже возбуждено уголовное дело, в стране объявлен траур по погибшим.

Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY KOZLOV

Находившийся на месте падения самолёта председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер подтвердил сообщение пилота об отказе двигателя. Впрочем, по его словам, для опытных пилотов это не такая критическая ситуация. Машину вполне можно посадить с оставшимся мотором. А экипаж упавшего Ан-26, по его информации, имел и опыт, и налёт, достаточные для таких ситуаций.

— Насколько я знаю, там был опытный лётчик, он мог посадить самолёт. Что произошло — непонятно до конца, — заявил Кучер.

В свою очередь министр обороны Украины Андрей Таран рассказал журналистам, что произошёл отказ не самого двигателя, а всего лишь одного из датчиков в левом двигателе самолёта. Он также добавил, что разбившийся транспортник, скорее всего, зацепился крылом за землю, намекая на ошибки пилотов при посадке.

Фото © ТАСС / ЕРА / SERGEY KHRUPOV

А военный прокурор Украины Анатолий Матиос прямо заявил, что курсанты погибли, потому что пилоты, видимо, сослепу садились не туда.

— Предварительно вывод: ошибка экипажа. Принята автомобильная дорога за взлётно-посадочную полосу, — заявил Матиос.

Известно, что разбившийся Ан-26 с бортовым номером 76 был выпущен в 1977 году и к моменту падения отлетал 43 года. Судя по всему, он не должен был оказаться в небе. Украинские СМИ, ссылаясь на данные местного портала госзакупок, указали, что самолёт должен был отправиться на ремонт уже осенью этого года и к 1 октября снова встать в строй. Как утверждают журналисты, эти меры позволили бы продлить срок эксплуатации машины ещё на два года.

Однако с резким опровержением практически сразу выступил целый хор представителей оборонного ведомства страны. По словам военных как из Минобороны Украины, так и командования ВВС страны, упавший Ан-26 должен был летать ещё как минимум три года и в капитальном ремонте не нуждался. Таким образом, военное ведомство будет пытаться свалить всё на ошибки погибших пилотов, чтобы не отвечать за крупнейшую трагедию.