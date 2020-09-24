Господин-отравитель. Сколько жертв примерного семьянина из банды черных риелторов ещё найдут

Чёрные риелторы оформляли договоры пожизненной ренты с пожилыми людьми, после чего беспощадно морили их ядом. В этом деле могут быть десятки убитых стариков. Организаторам схемы пока удаётся скрываться. Но один из исполнителей задержан. Лайф присмотрелся к его личности.

Бывший украинский милиционер под грузом ипотеки

Узнаете ли вы в толпе человека, беспощадно убивающего стариков ради квартир? Андрея Любарца оперативники задержали с поличным — бутылкой коньяка и пузырьком яда. Он шёл в квартиру наивно верящей ему бабули. Её спасти удалось. Но жертвы есть. Следствие считает, что той же отравой ранее могли насмерть уморить десятки пожилых людей. Любарец почти год в СИЗО. И до суда ещё очень далеко. Ищут подельников и организаторов. Растёт число выявленных эпизодов. Похоже, что уголовного материала скоро наберётся на дело о целой банде чёрных риелторов.

Задержанный по подозрению в чёрном риелторстве Андрей Любарец. Фото © VK / Андрей Любарец

Андрею Любарцу 28 лет. Судя по фотографиям из соцсетей, он приятный и улыбчивый парень, любящий муж, отец двоих детей. Ходит с семьёй в зоопарк, делает селфи на Красной площади, отдыхает на море с тёщей, после рождения второго ребёнка ему и жене подарили недорогую иномарку — старую модель Volkswagen Passat. Вообще, из аккаунтов Любарца можно узнать очень многое о его жизни.

Друзья называют Андрея Любарца максимально положительным персонажем, компанейским и с чувством юмора. Он родился в крымском селе под Джанкоем, учился в Симферопольском железнодорожном техникуме. Детство было нормальным, весёлым, не хуже, чем у других. Ещё до службы в армии Андрей полюбил Татьяну. Девушка дождалась его дембеля, и они поженились. Андрей устроился в местную полицию. Когда Крым стал Россией, молодая семья решила переехать в Москву. Сначала скитались по съёмным квартирам, когда появились дети, купили в ипотеку свою. Возможно, именно эта кабала подтолкнула Андрея Любарца к страшному злодеянию. Двое маленьких детей, ежемесячные платёжки по кредиту. Сложно вывезти такое на своих плечах. А работал Андрей простым ремонтником по вызову, давал объявления в Интернете.

Безработные из Молдавии

По версии следователей, не позднее чем 1 августа 2019 года Андрей Любарец договорился с двумя безработными гражданами из Молдавии — Евгением и Кристиной Ницорян. Они предложили бывшему крымскому милиционеру "работу" — провести у пенсионерки ремонтные работы, изучить распорядок дня, а главное… подсыпать ей отраву, каждый день увеличивая дозу. Евгений и Кристина Ницорян были не главными в схеме, а такими же простыми исполнителями. Например, им платили по 60 тысяч рублей, чтобы они размещали от своего имени объявления о заключении с пожилыми людьми договоров ренты (сделка, когда владелец дарит недвижимость в обмен на пожизненное содержание).

​Банду чёрных риелторов, в которую вступил Андрей Любарец, силовики разрабатывают с 2017 года. Тогда в Москве таинственно погиб 80-летний москвич Тигран Ходжаев. Его нашли дома мёртвым. Экспертиза показала, что его отравили.

По словам источника Лайфа, при участии Любарца чёрные риелторы совершили как минимум два преступления. В августе 2019-го они заключили договор ренты с 72-летней Татьяной Романовой, хозяйкой жилья на юго-западе Москвы. Она откликнулась на объявление, которые дали Ницоряны. Новоявленные плательщики ренты сразу же затеяли ремонт в бабулиной квартире — тот самый, к которому подключили Андрея Любарца. Три дня пенсионерке Романовой в пищу и напитки добавляли сильный нейролептик. После она умерла от острой сердечной недостаточности. По этому эпизоду правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору".

Из-за квартиры в этом доме убили 72-летнюю Татьяну Романову. Фото © Google Maps

В ноябре того же года чёрные риелторы уже обхаживали новую бабушку — 71-летнюю Наталью Волотковскую. Это её удалось спасти. Она заключила договор пожизненной ренты с предпринимателем Виталием Дёминым. Условия Дёмин предложил ей царские: выплаты вдвое больше пенсионных плюс уборка от сотрудников фирмы Евгения Ницоряна и Андрея Люборца.

— Они переступали порог и постоянно спрашивали: "Как вы себя чувствуете?" Я думала: "Надо же, какие внимательные ребята", — рассказывала Mash Наталья Волотковская. — А на день рождения Виталик подарил мне технику, матрас, постельное бельё, халаты.

Оказалось, что в каждый такой заход пожилую женщину травили, подливая ей яд в коньяк. Пенсионерка начала чувствовать постоянную слабость, нижняя челюсть затряслась. Она и не подозревала, что её хотят убить. Однажды вместо Евгения с Андреем к ней пришли полицейские.

— Вас хотят отравить. Сейчас придёт человек с ядом, — сказали ей правоохранители. Далее была полицейская засада, которая завершилась задержанием с поличным, пузырьком яда, Андрея Любарца. Тогда же схватили и второго подозреваемого, уроженца Мурманска Сергея Гуменюка. По лаконичной странице в соцсетях про этого мужчину можно сказать, что он любит лодку, море, пиво и тёмные очки. По эпизоду возбуждено уголовное дело "Покушение на убийство, совершённое группой лиц и сопряжённое с разбоем".

Сергей Гуменюк, второй задержанный по подозрению в чёрном риелторстве. Фото © VK / Сергей Гум

Остальные подозреваемые — Виталий Дёмин, Евгений и Кристина Ницорян — смогли сбежать. Обвинение им предъявлено заочно. Они находятся в розыске. Интересно их проследить по соцсетям. Задержанные Любарец и Гуменюк до сих пор дружат страницами. Последний раз они были онлайн чуть меньше года назад, за пару дней до своего ареста. А вот Дёмин с Ницорянами полностью зачистили соцсети. Удалились, отписались, убрали фотки. Небольшая интернет-активность прослеживается у Кристины Ницорян. В прошлом году она дала объявление о срочной продаже квартиры в Бендерах (Приднестровье).