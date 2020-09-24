Фитнес на тот свет. В Москве при таинственных обстоятельствах погибла дочь легендарного Шарапова

В одном из фитнес-клубов в центре Москвы случилась странная трагедия: в бассейне нашли мёртвой Софью Конкину — дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина. Следственный комитет уже начал проверку.

32-летняя София Конкина 22 сентября поздно вечером решила сходить в фитнес-клуб Jump на Красной Пресне, чтобы поплавать и позаниматься на тренажёрах. В это время в клубе практически не было посетителей, поэтому девушка смогла поплавать в пустом бассейне. Через некоторое время сотрудники фитнес-клуба пошли проверить плавательный зал и обнаружили на дне бассейна тело Софии. Её быстро вытащили и вызвали скорую. Только вот её родным никто ничего не сообщил. Когда девушка перестала выходить на связь, они сразу забили тревогу. И только спустя несколько дней им позвонили из больницы и сообщили, что их дочь София находится в реанимации в ГКБ имени Боткина. Именно туда её доставили из клуба с диагнозом "утопление в пресной воде". Врачи боролись за жизнь девушки, но сегодня ночью ей стало хуже. Она умерла в больнице от отказа почек.

Видео © LIFE SHOT

Владимир Конкин попытался связаться с фитнес-клубом, в котором была его дочь, чтобы узнать обстоятельства гибели дочери и получить записи с камер видеонаблюдения. Администрация сослалась на то, что якобы их в клубе нет. Позже выяснилось, что камеры в клубе всё-таки были.

Главное следственное управление СКР по Москве уже проводит доследственную проверку обстоятельств смерти девушки. По факту её гибели могут возбудить дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Следователям предстоит разобраться, действительно ли София сама захлебнулась в бассейне и почему семья погибшей узнала об этом не сразу.

По некоторым данным, София долгое время занималась музыкой, даже пела джаз и блюз. Закончила юридический факультет и устроилась работать в фирму юристом. У Софии Конкиной осталась маленькая дочь. По некоторым данным, она проживала с ней одна, поэтому сейчас родственники будут решать, кто возьмёт под опеку маленькую девочку.

София Конкина. Фото © Соцсети

Родные Софии также не верят в официальную версию об утоплении. Они считают, что она не могла утонуть, поскольку хорошо плавала. Примечательно, что глубина бассейна была 1,6 метра, что меньше среднего роста жителей России.

— Пока не было вскрытия, оно будет в присутствии всех следователей. Мы пока в ожидании сидим, успокаиваю Владимира Алексеевича. Семья её не могла найти, у неё был телефон заблокирован. Я не обвиняю этих людей. Другое дело, что она пловчиха. Я не знаю, что должно произойти, чтобы она утонула. Если бы инсульт случился, наверное. Но не в таком возрасте. Нам сказали в фитнес-клубе, что камер у них нет. Вот это будут выяснять органы, — рассказала Лайфу директор Владимира Конкина Елена.

У экспертов есть иное мнение: — У неё могла быть внезапная коронарная смерть. Она умерла не от утопления, а от внезапной остановки сердца или аритмии. То есть у неё могло что-то произойти, и она захлебнулась водой. Даже несмотря на то, что она умела плавать. Пока сложно предполагать, что произошло. Вскрытие всё должно показать, — рассказал Лайфу спортивный врач Максим Елизаров.

Силовики отработают все версии, в том числе и криминальную. Софья работала юристом в строительной компании, поэтому силовики будут выяснять, какие вопросы она курировала, с кем были суды и конфликтные ситуации, которые ей приходилось решать. Будет также изучаться личная жизнь Софьи. В первую очередь следователи восстановят поминутно весь её день перед посещением фитнеса. Будет проведена гистологическая экспертиза, чтобы уточнить причины её смерти и отмести версию о возможном отравлении девушки.

Фитнес с минимальной прибылью

Фитнес-клуб, в котором утонула София Конкина, был зарегистрирован в 2006 году. Расположен он в небольшом ярко-красном доме на улице Красная Пресня. Администрация клуба часто предлагает различные услуги. Например, если человек покупает клубную карту, то у него есть возможность играть в большой теннис в клубе-партнёре прямо в центре Москвы. Также проходят занятия по боксу, кикбоксингу и боям без правил. При фитнес-клубе есть кафе и салон красоты.

Видео © LIFE SHOT

Цены в клубе Jump начинаются от шести тысяч за месячный абонемент. Годовая карта стоит почти 42 тысячи рублей без каких-либо скидок. Фитнес-клуб небольшой — в нём числится всего девять человек персонала. Формально он приносит ежегодно небольшую чистую прибыль — за 2019 год она составила всего 376 тысяч рублей. Клубом в равных долях владеют Анна Андрианова и Игорь Графов.

Видео © LIFE

В 2019 году государственные контролирующие органы навестили клуб с проверками. Было найдено сразу несколько нарушений. Два из них были связаны с санитарно-эпидемиологической обстановкой, ещё одно — с нарушением эксплуатации конструкций. Впрочем, как всегда бывает во время визита ревизоров. В Сети можно найти и негативные отзывы посетителей. Многие жалуются на старые тренажёры, плохую вентиляцию, а также грязь в бассейне.