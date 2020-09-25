Погулял на воле. "Заочница" выставила за порог рецидивиста, и тогда он убил её дочь

Страшное убийство 9-летней девочки произошло в посёлке Неклюдово. Местность там живописная — вокруг посёлка раскинулись реки и леса. Да и сам район небольшой — население всего 76 тысяч человек.

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По версии следствия, 34-летний Павел Сурков по кличке Пафик в очередной раз приехал в посёлок несколько дней назад — там жила "заочница", с которой он переписывался, а затем какое-то время жил. Женщина не приняла его и выставила за дверь. Павел решил мстить. В тот роковой день он позвонил отказавшей ему женщине и заявил, что она будет плакать на могиле своего ребёнка. Женщина этот разговор записала, но отправиться в полицию почему-то не решилась. А зря. Её 9-летняя дочь пропала около пяти вечера 24 сентября. Мама сразу же забила тревогу, подключились волонтёры и местные сыщики уголовного розыска. Но поиски ребёнка не давали никаких результатов.

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— Ходили искали группами. В поисках участвовало около 100 человек, а в чатах рабочих — около 1000 человек, включая местных жителей. Они помогали с поисками, печатали ориентировки, машинами помогали. Суркова ни разу не видели местные жители в деревне, — рассказала Лайфу местный волонтёр Мария.

Видео © LIFE SHOT

Камеры видеонаблюдения, установленные в посёлке, показали, что девочка выходила из автобуса с Сурковым. Шла она достаточно уверенно, будто знала его давно. Уже поздней ночью девочку нашли мёртвой, причём на том же месте, откуда начинали поиски волонтёры, — рядом с кафе "Мирабель" в Неклюдове. — Точка сбора у нас была у первой фабрики, там же и нашли тело девочки, — рассказала Лайфу волонтёр Мария.

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Как рассказал источник Лайфа, Сурков встретил девочку после школы, а затем отвёл в кусты, избил и задушил. Об этом свидетельствуют множество синяков и ран на теле ребёнка, а также признаки удушения.

Кстати, 9-летняя малышка была не первой жертвой Суркова в тот день. Оперативники подозревают, что 24 сентября он убил ещё одну женщину — забил молотком в её же квартире. Раскручивая это преступление, оперативники догадались, с кем шла по улице девочка в тот роковой для неё день.

Самого Суркова задержали утром на следующий день на выезде из посёлка Неклюдово.

Убийца-рецидивист

Павел Сурков познакомился с мамой убитой девочки Юлией через Интернет в апреле этого года. У них завязались отношения, Юлия знала о его судимостях. Пришло время съезжаться, только вот бабушка не отпустила ребёнка жить с мамой, сославшись на плохую успеваемость внучки в школе и отсутствие симпатии к Суркову. Всё это время девочка жила с бабушкой.

Фото © LIFE SHOT

Отношения Юлии были не в радость, поскольку Сурков часто пил и попадал в местное отделение полиции за драки. Поэтому спустя два месяца женщина ушла от него сама. После этого Сурков начал угрожать семье Юлии.

Видео © LIFE SHOT

— Угрозы были с его стороны, но я не обращалась, потому что сама ничего не боюсь. Говорил, что зарежет меня, дочь и внучек. Но я никак не предполагала, что дело дойдёт до этого. Я вообще не понимаю, с чего он так, — рассказала Лайфу бабушка убитой девочки Татьяна Леонидовна.

Начиная с 2003 года Сурков был несколько раз судим за разбой, причинение вреда здоровью, угрозы убийством и грабёж: он вместе с подельником при разбойном нападении забил насмерть человека. Тогда Сурков получил десять лет и освободился только в 2012 году. Но уже через шесть месяцев он снова получил год лишения свободы за грабёж. В 2016-м снова получил два года за грабёж, но спустя год вышел по УДО.

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