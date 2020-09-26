Мэр со шваброй. Лайф раскрыл секрет уборщицы, выигравшей выборы главы поселения под Костромой

Второй день СМИ и соцсети обсуждают историю простой уборщицы Марии Удгодской, которая случайно победила на выборах главы поселения в Костромской области. Под управлением женщины оказалось Повалихинское сельское поселение с территорией 400 квадратных километров. Сама уборщица якобы разводит руками и не знает, что делать с такой властью. Однако, как выяснил Лайф, в истории успеха простой уборщицы оказалось не всё так просто.

Законный спойлер

35-летняя Марина Удгодская утверждает, что заявилась на выборы спойлером (технический кандидат) по просьбе действующего главы посёлка Николая Локтева, чтобы создать видимость конкуренции на сельских выборах. Однако внезапно получила власть и растерялась, заявив, что не имеет ни малейшего понятия, как управлять поселением, и даже не знает, сколько там проживает человек.

Впрочем, глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова уже заявила, что с точки зрения закона никаких нарушений допущено не было, поэтому никаких санкций против женщины применяться не будет.

Кандидат со стажем

Лайф выяснил, что Удгодская совсем не простая уборщица, за которую себя выдаёт. Хоть женщина и рассказывает легенду о неожиданной победе на выборах, на самом деле ей давно знакома выборная система, она и прежде избиралась депутатом.

Фото © VK / Марина Удгодская

В сентябре 2015 года Удгодскую зарегистрировали кандидатом в Совет депутатов того же Повалихинского сельского поселения второго созыва. Женщина тогда числилась как временно безработная. И её выбрали! Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Причём самое интересное — не как избиралась Удгодская, а с чьей поддержкой. Женщина заявилась на выборы от районного отделения "Единой России".

Крайне трудно поверить, что местные единороссы по ошибке выдвинули незнакомого им кандидата, чтобы просто провести выборы и, наверное, проиграть. Вы когда-нибудь видели, чтобы мандаты просто раздавали, как пирожки на ярмарке?

В сельском Совете депутатов Удгодская должна была работать вместе с нынешним главой посёлка Николаем Локтевым, который возглавлял сельсовет.

В таком ключе заявления Удгодской о том, что она никогда не была знакома с государственными делами и даже не знает численность населения своего посёлка, выглядят как минимум странно. Она с 2015 года занимала депутатский пост и имела соответствующие полномочия. Иначе, спрашивается, чем она занималась в Совете депутатов?

А для участия в нынешних выборах, если верить СМИ, Удгодская была выдвинута областным отделением Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Удгодская родилась в селе Повалихино, там же училась в школе. Судя по профилю в соцсети "ВКонтакте", женщина действительно производит впечатление простой деревенской девушки, все фотографии которой посвящены службе брата в армии и его свадьбе.

P. S.