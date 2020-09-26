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Момент крушения самолёта Ан-26 под Харьковом попал на видео

Тела всех погибших уже найдены.

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Фото © Facebook / Антон Геращенко

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал запись крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области. Последние секунды полёта и сам момент авиакатастрофы засняла видеокамера одного из высотных зданий Чугуева.

Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом, — написал замглавы МВД в посте в "Фейсбуке".

Также пресс-служба украинской Госслужбы по ЧС сообщила, что по состоянию на 12:15 мск на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице, ещё один находится в медучреждении с травмами.

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По поручению украинского лидера правоохранители изучат все оборонные контракты.

Напомним, Ан-26 разбился накануне недалеко от города Чугуева Харьковской области Украины. На борту находилось 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов. Жертвами авиакатастрофы стали 26 человек. Чёрные ящики рухнувшего самолёта уже найдены.

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Видимость в районе крушения была ясной, а ветер — минимальным.

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