Момент крушения самолёта Ан-26 под Харьковом попал на видео

Фото © Facebook / Антон Геращенко

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал запись крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области. Последние секунды полёта и сам момент авиакатастрофы засняла видеокамера одного из высотных зданий Чугуева.

— Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом, — написал замглавы МВД в посте в "Фейсбуке".

Также пресс-служба украинской Госслужбы по ЧС сообщила, что по состоянию на 12:15 мск на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице, ещё один находится в медучреждении с травмами.