На месте авиакатастрофы под Харьковом найдены чёрные ящики

Чёрные ящики разбившегося в Харьковской области Ан-26 уже обнаружены, но пока не извлечены. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Украины. В каком состоянии находятся самописцы, не уточняется.
К выяснению причин крушения самолёта приступила государственная комиссия, заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По факту авиакатастрофы офис генпрокурора страны возбудил уголовное дело. В Минобороны отметили, что, по предварительной информации, у Ан-26 отказал датчик в двигателе, в результате чего судно зацепилось за землю, упало и загорелось.
"Командир был спокоен". Пилот рухнувшего под Харьковом Ан-26 сообщал о готовности посадить самолёт с неполадкамиВидимость в районе крушения была ясной, а ветер — минимальным.
Напомним, на борту рухнувшего накануне самолёта находилось 27 человек, из них 25 погибли. Сегодня утром на месте трагедии было найдено тело одного из погибших, спасатели ведут поиски тел ещё двух человек.
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