На месте авиакатастрофы под Харьковом найдены чёрные ящики

Чёрные ящики разбившегося в Харьковской области Ан-26 уже обнаружены, но пока не извлечены. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Украины. В каком состоянии находятся самописцы, не уточняется.

К выяснению причин крушения самолёта приступила государственная комиссия, заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По факту авиакатастрофы офис генпрокурора страны возбудил уголовное дело. В Минобороны отметили, что, по предварительной информации, у Ан-26 отказал датчик в двигателе, в результате чего судно зацепилось за землю, упало и загорелось.