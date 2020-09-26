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Житель Нью-Йорка случайно "поймал" мертвеца вместо рыбы

Он надеется, что дети, игравшие неподалёку, этого не видели.

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Фото © Pixabay

Жуткую находку обнаружил рыбак в Центральном парке Нью-Йорка. Мужчина сперва подумал, что попалась большая рыба, но пригляделся и пришёл в ужас: из воды он вытягивал труп.

Я что-то поймал. Подошёл посмотреть, потянув леску, и оказалось, что это чьё-то тело. Стал звать людей, чтобы они вызвали полицию, — цитирует The Sun 24-летнего Луиса.

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Причина смерти мужчины устанавливается, его опознали по записке в кармане.

Рыбак надеется, что труп не видели дети, игравшие неподалёку. Издание отмечает, что это уже второе тело, найденное в Центральном парке Большого яблока в сентябре.

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