Житель Нью-Йорка случайно "поймал" мертвеца вместо рыбы

Жуткую находку обнаружил рыбак в Центральном парке Нью-Йорка. Мужчина сперва подумал, что попалась большая рыба, но пригляделся и пришёл в ужас: из воды он вытягивал труп.

— Я что-то поймал. Подошёл посмотреть, потянув леску, и оказалось, что это чьё-то тело. Стал звать людей, чтобы они вызвали полицию, — цитирует The Sun 24-летнего Луиса.

Рыбак надеется, что труп не видели дети, игравшие неподалёку. Издание отмечает, что это уже второе тело, найденное в Центральном парке Большого яблока в сентябре.