Хабиб Нурмагомедов рассказал о борьбе с депрессией после смерти отца

Боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что после смерти отца его накрыла депрессия. Спортсмену пришлось нелегко, и он отчаянно боролся с этим настроением. Боец признался, что ему очень помогли усиленные тренировки.

— Я постоянно тренировался, потому что это снимает с меня депрессию. Когда у меня нет тренировок, то меня накрывает депресняк. Я всю жизнь тренируюсь. Для того чтобы у меня была хорошая энергетика, мне надо тренироваться, — рассказал он в интервью на YouTube-канале UFC Russia.

Он добавил, что если остановится в своих тренировках, то для него это ничем хорошим не обернётся. По словам Хабиба, его отец вёл себя точно так же.

— Отец был такой же — он всегда тренировался. Его друзья говорили, что, куда бы он ни приехал, у него всегда с собой спортивная сумка была, — сказал он.

По словам бойца, сначала отец обустраивал спальное место, а затем шёл заниматься. "У меня это от него", — отметил Нурмагомедов. Он указал на важность тренировок для действующих спортсменов.