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Хабиб Нурмагомедов рассказал о борьбе с депрессией после смерти отца

Спортсмен усиленно тренировался, чтобы преодолеть это состояние.

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Фото © Метцель Михаил / ТАСС

Боец смешанного стиля, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что после смерти отца его накрыла депрессия. Спортсмену пришлось нелегко, и он отчаянно боролся с этим настроением. Боец признался, что ему очень помогли усиленные тренировки.

Я постоянно тренировался, потому что это снимает с меня депрессию. Когда у меня нет тренировок, то меня накрывает депресняк. Я всю жизнь тренируюсь. Для того чтобы у меня была хорошая энергетика, мне надо тренироваться, — рассказал он в интервью на YouTube-канале UFC Russia.

"Пока тренируюсь сам". Хабиб не стал искать нового тренера после смерти отца

Абдулманап Нурмагомедов умер в начале июля от осложнений, вызванных коронавирусом.

Он добавил, что если остановится в своих тренировках, то для него это ничем хорошим не обернётся. По словам Хабиба, его отец вёл себя точно так же.

Отец был такой же — он всегда тренировался. Его друзья говорили, что, куда бы он ни приехал, у него всегда с собой спортивная сумка была, — сказал он.

По словам бойца, сначала отец обустраивал спальное место, а затем шёл заниматься. "У меня это от него", — отметил Нурмагомедов. Он указал на важность тренировок для действующих спортсменов.

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер в возрасте 57 лет после того, как попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения его с осложнениями пришлось перевезти в Москву, где он впал в кому. В начале июля отец Хабиба умер. Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе Кироваул.

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